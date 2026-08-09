Fran y Adisu, padre e hijo, sobreviven en una aldea sin comunicación: "El supermercado grande más cercano está a 50 minutos. No puedes olvidarte de nada para preparar una comida o una cena"
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Hay muchas aldeas o pueblos en medio de las montañas que parece que estén abandonados y completamente olvidados. Sin embargo, hay veces que detrás de esa imagen desértica, hay gente que los mantiene con vida, como el caso de Fran y Adisu, un padre y su hijo que viven completamente solos en una aldea.
Su historia la expone Rody en su canal de YouTube @rodyaventuras. Este creador de contenidos sube vídeos en los que explora la vida rural y las historias ocultas de la gente que habita en pueblos olvidados, aldeas escondidas y lugares que el tiempo parece haber dejado atrás.
En este caso, Rody presenta a Fran y a su hijo Adisu. Fran es un hombre que ha vivido siempre en grandes ciudades y ha viajado por gran parte de España por trabajo. Un día, el destino lo lleva a Asturias: estuvo destinado con la Guardia Civil en la actual zona en la que vive y decidió que, a partir de ese momento, ese sería su hogar y el de su hijo adolescente.
Historia de Fran
Así es como Fran explica su historia: "Yo nací en Gijón. Luego, debido a mi trabajo, he pasado mucho tiempo trabajando por toda España, porque como miembro de la unidad antiterrorista, viajas donde te necesiten. También pasé mucho tiempo viviendo en La Rioja, porque ahí está la base de la unidad antiterrorista. He estado desplegado en Jerusalén, Bosnia, Kosovo... Así que estoy muy cansado de viajar, estás todo el día con una maleta".
Según comenta, ha pasado la mayor parte de su vida dando prioridad a su vida laboral, por delante de su vida personal. Actualmente, después de muchos años, ha decidido anteponer su vida personal y disfrutar de la vida, rodeado de naturaleza y acompañado de su hijo.
Dar buena imagen al pueblo
A pesar de querer descansar, Fran, junto con su hijo, dedica una buena parte de su tiempo a intentar dar una mejor imagen al lugar: "El pueblo se ve bien conservado porque le dedicamos tiempo. Aunque aquí no viva nadie más, no puedes dejar que esto crezca. Hay que quitar la maleza y limpiarlo, porque me gusta ver que este sitio no se deteriora; hay que mantenerlo".
Además, habla de la rutina que tiene, junto a su hijo, para mantenerse en buena forma: "Aquí vamos al gimnasio, pero el gimnasio de aquí es como en los viejos tiempos, cuando se cortaba leña. Adisu, cuando agarra la desbrozadora, al cabo de una hora dice: 'Bueno, esto empieza a pesar', y yo le explico que, antiguamente, esto es lo que se hacía para estar fuerte. Este es el gimnasio que tenemos".
Dificultades de la aldea
Fran explica también las dificultades de vivir en la aldea: "Es complicado adaptarse a un lugar sin cobertura móvil. Tenía dudas sobre si podría acostumbrarme a esta vida porque, al fin y al cabo, cosas tan sencillas y básicas como salir del trabajo y parar a hacer la compra es imposible aquí. El supermercado grande más cercano está en Ribadeo, a 50 minutos. Así que hay que planificar un poco; y más viviendo con mi hijo".
Finalmente, el padre de Adisu expone cómo se organiza para comprar: "No puedes simplemente coger el coche y pasar 50 minutos yendo y otros 50 volviendo solo para comprar mayonesa. Por eso, hacer la compra aquí es una odisea. De hecho, es algo a lo que no estaba acostumbrado y, realmente, me agobia tener que comprar para todo el mes. Aquí no puedes olvidarte de nada para preparar una comida o una cena".
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