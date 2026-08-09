Matías quiere construir él solo una casa hecha a base de contenedores marítimos: "La idea es hacer todo el proyecto solo con tutoriales de YouTube"

Los precios de las casas siguen subiendo sin parar y el acceso a las hipotecas se complica para todos. Por eso seguramente, muchas personas han decidido buscar diferentes alternativas.

Entre ellas, está la de pedir un préstamo y comprarse un contenedor para fabricarse una vivienda propia, como alternativa a aspirar a una hipoteca que, seguramente, no se les va a conceder.

Esta situación la expone Diego Revuelta en su canal de YouTube, en el que tiene más de 115.000 suscriptores a inicios de agosto. En su canal, Diego hace reportajes de investigación y entrevistas reales sobre temas controvertidos, sin cortes innecesarios, porque "aquí lo que importa es escuchar a los protagonistas tal como son", según expone.

Vivir en contenedores marítimos

En uno de sus vídeos más virales, el 'youtuber' realiza un reportaje documental explorando cómo las casas de contenedores están cambiando las reglas del juego para quienes buscan alternativas económicas y sostenibles en el ámbito de la vivienda. Diego pretende responder cómo es vivir en un contenedor, cuánto cuesta aproximadamente y si es legal hacerlo.

El protagonista de este reportaje documental es Matías, un hombre de Toledo, casado y con dos hijas, que quiere convertir cuatro contenedores industriales en el hogar de su familia. "Llevamos un tiempo adecuando el terreno para poder poner los contenedores. Llevamos como tres o cuatro meses, pero podemos hablar de que [solo] tenemos un 10% del proyecto hecho", empieza exponiendo.

Problema del precio de la vivienda

Matías explica cómo decidió realizar este proyecto: "Yo creo que, como todo el mundo, llega un punto en que tienes que comprarte una casa, pero te das de frente contra la realidad: necesitas 30.000 o 40.000 euros solo para empezar, y una hipoteca para toda la vida de 700 u 800 euros al mes".

A raíz de esto, probó diferentes formas, hasta que se decantó por los contenedores: "Teníamos este terreno, que nos lo cedieron, y la idea era hacernos una casa aquí. Cuando empezamos con el tema de la casa, hicimos un proyecto de otro tipo de vivienda, pero empezó la guerra [de Ucrania] y subió el precio de los materiales. Mirando por las redes, encontré esta comunidad maravillosa de los contenedores marítimos".

Matías, junto a su familia, en el terreno donde van a construir su nuevo hogar, con contenedores marítimos. / YouTube / Diego Revuelta

120 metros cuadrados en dos pisos

Una vez decidió que quería hacer su nueva casa con los contenedores, decidió comprar cuatro, con la idea de poner dos abajo y dos arriba y, de esta manera, hacer una casa de dos pisos. Según cuenta, los cuatro contenedores, de 30 metros cuadrados cada uno -es decir, unos 120 metros cuadrados en total- más el transporte hasta su terreno y el IVA, le han costado un total de 4.500 euros.

Matías confiesa que va a realizar este proyecto con la ayuda de tutoriales: "La idea es hacer todo el proyecto solo con tutoriales de YouTube. Si sabes de electricidad, es fácil; por ejemplo, yo en mi trabajo toco bastante electricidad, ya que soy ascensorista, trabajo en una empresa de ascensores. O sea que no me pilla de nuevas ver herramientas y saber usarlas".

Máximo dos años

Sobre la duración que le puede llevar este proyecto, Matías asegura que pretende terminarlo en un par de años como máximo. También confiesa que, a raíz de la inversión económica y física del proyecto, han decidido dejar su anterior piso, por el que pagaban 300 euros al mes de alquiler. Actualmente, la familia vive en casa de los padres de Matías.

Finalmente, comenta la legalidad de este proyecto: "Es legal; lo que pasa es que, al final, todo tiene unas normas y unas leyes que hay que cumplir. Debes ponerte en contacto con un arquitecto, le comentas lo que tú quieres y él debe ceñirse a la normativa para hacer lo que tú quieres. Aunque lo construyas tú, tienes que tener siempre el proyecto de un arquitecto para cumplir las leyes".