La banca española defiende su actuación y la competencia en el mercado hipotecario

Los principales bancos españoles defienden su actuación ante las dudas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y destacan el buen funcionamiento del mercado hipotecario español, donde se ofrecen las mejores condiciones de financiación entre los grandes países de la Unión Europea.

A mediados de junio, la CNMC abrió un expediente al Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja por considerar que sus directivos, con declaraciones sobre su política comercial en hipotecas, podrían haber incurrido en prácticas anticompetitivas.

El mismo día que expiraba el mandato de Cani Fernández como presidenta de la CNMC se conocía el inicio de este procedimiento sancionador que pone el foco, en particular, en los comentarios de los banqueros sobre los tipos de interés de las hipotecas a fijo.

Sopresa ante la investigación

Las seis entidades investigadas son las que cotizan en bolsa, mantienen conferencias con analistas e inversores y ruedas de prensa. Esas declaraciones, a juicio de la CNMC, habrían servido a los competidores para anticipar el comportamiento futuro en la fijación de ofertas comerciales.

Desde un primer momento, el sector mostró su sorpresa por el inicio de esta investigación. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, no tardó en destacar que el mercado hipotecario español es "el más competitivo de Europa". Lo hacía en alusión a los grandes países, pues es el tercero, solo superado por Malta y Bulgaria.

El tipo medio de las hipotecas en España está un punto porcentual por debajo de la media de la eurozona, apuntaba, al tiempo que recalcaba que los bancos españoles cumplen con la legalidad, sobre todo en materia de competencia. Fuentes financieras consideran que los argumentos de Competencia, al menos los que ha hecho públicos, tienen "muy poca base" y recuerdan que en el pasado la CNMC archivó una denuncia contra el Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell por no subir la rentabilidad de los depósitos.

Prudencia en las entidades

Sobre la investigación actual de la CNMC, en las últimas semanas, los principales ejecutivos de estas seis entidades han querido ser especialmente prudentes cuando se les ha preguntado en público, en las ruedas de prensa de resultados, sobre este asunto.

El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, insistía en la idea de que España cuenta con uno de los mercados hipotecarios más competitivos de Europa y, añadía, "del mundo", para subrayar que las hipotecas tienen un coste inferior que el bono soberano. Esto se traduce en que un particular consigue financiación más barata que el propio Estado.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, evitaba entrar a valorar el expediente de la CNMC, pero dejaba claro que en el banco están "plenamente comprometidos" con el cumplimiento regulatorio y que el mercado hipotecario en España es "muy competitivo", lo que explica los intereses que se ofrecen.

En la banca catalana, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, mostraba respeto por la investigación de Competencia, pero aseguraba que en la entidad están "tranquilos" porque considera que con su comportamiento no han vulnerado la competencia. Más prudente aun estuvo el consejero delegado del Banco Sabadell, Marc Armengol, que no quiso hacer ningún comentario sobre este tema, más allá de que están contentos con el ritmo de crecimiento de la entidad en el mundo hipotecario, lo que supone haber retomado la dinámica natural del banco.

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Desde Bankinter, su consejera delegada, Gloria Ortiz, mostró su confianza en que el expediente de la CNMC se resuelva de manera satisfactoria porque, a su juicio, han actuado correctamente. Por último, el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, solo quiso añadir que las hipotecas son un producto clave para el banco.