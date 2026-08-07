La segunda reserva pública de solares de Catalunya suma 310 parcelas para más de 11.000 viviendas

La segunda convocatoria de la reserva pública de solares de la Generalitat ha recibido ofertas de 310 parcelas de 126 municipios, con capacidad para construir 11.065 viviendas protegidas de alquiler asequible. Los datos los ha hecho públicos este viernes la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, después de cerrar el proceso abierto el pasado marzo. La convocatoria forma parte del despliegue del Plan 50.000, la estrategia del Govern para impulsar 50.000 viviendas protegidas hasta 2030, y pretende localizar suelo disponible para acelerar nuevas promociones de alquiler asequible.

Una de las claves de esta segunda fase es precisamente dar salida a los terrenos que todavía no tienen promotor. De los 310 solares presentados, 192, el 62%, delegarán en la Generalitat la búsqueda del operador que impulse la promoción. Los otros 118 ya cuentan con promotor o serán sus titulares quienes desarrollen el procedimiento para seleccionarlo. En total, hay 17 promotores públicos y privados que han manifestado su disposición a construir en 55 solares.

La mayoría en Barcelona

El área metropolitana de Barcelona concentra por sí sola 124 solares y 6.482 viviendas, más de la mitad del total, mientras que las comarcas gerundenses aportan otros 79 terrenos para 1.420 pisos. El resto se distribuye entre el Camp de Tarragona (30 solares y 1.004 viviendas), el Penedès (24 y 1.002), las comarcas centrales (20 y 369), Ponent (11 y 309), el Alt Pirineu i Aran (13 y 207) y las Terres de l’Ebre (9 y 272).

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la presentación de solares.

La reserva pública es una de las herramientas creadas por el Govern para movilizar terrenos que permanecen sin desarrollar y convertirlos en vivienda protegida. La primera convocatoria, presentada a finales de 2025, reunió 670 solares con capacidad para más de 22.000 viviendas. La segunda amplió las posibilidades de participación y permitió incorporar también edificios que necesitan rehabilitación, además de terrenos que no habían podido entrar en el primer proceso por sus condiciones urbanísticas.

El mecanismo conecta así con el modelo que la Generalitat empezó a concretar con el primer concurso de suelo público, lanzado en enero para construir 1.940 viviendas de alquiler asequible. Aquel proceso estableció concesiones o derechos de superficie de hasta 75 años sobre solares municipales, con la previsión de que los edificios reviertan posteriormente a la administración y permanezcan integrados de manera permanente en el parque público. La fórmula busca movilizar suelo público sin que los ayuntamientos tengan que asumir directamente toda la promoción y gestión de los edificios.

Nueva promoción de pisos de proteción oficial, promovida por el Institut Català del Sòl (Incasòl) en el barrio de Can Llong de Sabadell en Barcelona con la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, y la consellera de Territorri, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. / EP

La diferencia es que la reserva pública actúa en una fase anterior: identifica y agrupa los solares disponibles y determina si cuentan ya con un promotor o si será necesario encontrarlo. Una vez seleccionados, esos terrenos pueden alimentar posteriores concursos y procesos de promoción de vivienda protegida.

Diversificar las vías

El Govern ya ha empezado a traducir parte de la reserva en licitaciones concretas. En el concurso de enero distribuyó los 1.949 pisos en cuatro agrupaciones territoriales, con la participación de operadores especializados encargados de construir y gestionar las viviendas durante el periodo concesional. En mayo abrió además una vía específica para los solares pequeños, con 59 parcelas en 40 municipios y capacidad para 783 viviendas, mediante licitaciones individualizadas y fórmulas que facilitan la participación de cooperativas y la autopromoción.

La estrategia pretende, por tanto, diversificar las vías para poner en marcha las 50.000 viviendas comprometidas por el Govern y no limitar el despliegue a las grandes promociones. Los solares de menor tamaño permiten actuar en municipios donde la demanda y la disponibilidad de suelo no justifican grandes operaciones, mientras que la reserva pública permite seguir incorporando terrenos de distinta dimensión y titularidad.

El solar de Gran Via con Nàpols donde se levantará el edificio con 64 pisos públicos y el futuro CAP del Fort Pienc, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

"Máxima rapidez posible"

En el mismo comunicado de este viernes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha agradecido la participación de los ayuntamientos, entidades y promotores y ha señalado que el objetivo de estas convocatorias es localizar solares que permitan empezar a construir vivienda pública de alquiler "con la máxima rapidez posible".

La Generalitat prevé mantener convocatorias anuales de la reserva para seguir incorporando suelo al Plan 50.000. El objetivo final es ampliar de forma permanente el parque de vivienda protegida, en línea con el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que fija como referencia que el 15% de las viviendas de los municipios con mayor demanda se destinen a políticas sociales y que el alquiler asequible alcance el 9% del parque residencial en Catalunya.