Uso de lavadoras en balcones y terrazas
Es oficial: poner una lavadora en el balcón puede suponer multas de hasta 3.000 euros por el ruido generado
Colocar la lavadora en zonas exteriores del hogar puede acarrear problemas legales por superar los niveles de ruido permitidos por la normativa municipal y estatal
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No es raro para muchas personas colocar la lavadora en zonas exteriores del hogar, ya sea una terraza, un balcón o un patio. Esta decisión suele derivar de falta de espacio en el hogar, o simplemente por pura comodidad.
Ahora bien, lo que no muchas personas saben es que esta decisión puede generarles problemas con sus vecinos, sobre todo en las épocas más calurosas. Lo habitual en verano es tener las ventanas abiertas durante largas jornadas de tiempo, pero esto también puede implicar un mayor ruido del aparato eléctrico.
La normativa limita las prácticas que generen altos niveles de ruido
En este sentido, el ruido puede afectar a las personas que viven cerca de nuestra vivienda. Según confirma el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), tanto el propietario como el ocupante del inmueble tendrían limitada su actuación en este, así como en el resto del edificio, en caso de molestar a los vecinos.
Por ello, quedarían prohibidas las "actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".
Posibles sanciones tras superar el umbral establecido
Con ello, la LPH prohíbe el desarrollo de actividades molestas o dañinas para el resto de los vecinos. Y, en el caso de la lavadora, se considera que puede generar unos niveles de ruido superiores al umbral establecido, sobe todo si hablamos del horario nocturno.
Si hablamos de posibles sanciones, no se aplica un castigo general, sino que depende de cada ayuntamiento, así como de la gravedad del suceso. De este modo, la multa puede ascender hasta los 3.000 euros, sobre todo si el daño es muy elevado o si se repite la práctica de forma intencional.
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