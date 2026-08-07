Pérez-Mas da luz verde al plan de Inveready y Mayoral y cede el control de Parlem tras meses de guerra

Había pocas dudas, a estas alturas, de que la propuesta de Inveready y la familia Domínguez —la única que llegó a ponerse sobre la mesa, ante la falta de una alternativa por parte del núcleo fundador— saliera adelante. Así las cosas, este viernes, con resignación y sin sorpresas, la junta general extraordinaria de accionistas de Parlem Telecom ha aprobado por unanimidad la capitalización de los 17,5 millones de deuda que la compañía catalana de telecomunicaciones mantenía con Inveready, así como la ampliación de capital de 7,95 millones vinculada a la operación. Fuentes conocedoras del proceso explican a EL PERIÓDICO que el propio Ernest Pérez-Mas votó a favor del plan, aunque se opuso al nombramiento de los nuevos consejeros propuestos por el fondo.

Las mismas fuentes detallan que Inveready ha renunciado a una parte de sus derechos de suscripción preferente en la ampliación de capital. Si bien la conversión de deuda le habría dado derecho a suscribir hasta situarse en el 53% del accionariado, el fondo ha decidido quedarse por debajo del 50% para permitir que otros accionistas minoritarios puedan aumentar su cuota.

Un resultado esperado

La propuesta, impulsada por Global Portfolio Investments —la patrimonial de la familia malagueña Domínguez, propietaria de Mayoral— junto a Inveready, llegaba a la cita con el respaldo confirmado de en torno al 70% del accionariado.

Fuentes conocedoras del proceso ya explicaron a EL PERIÓDICO semanas atrás que la iniciativa contaba con el apoyo del 60% del capital, compuesto por los dos promotores, con el 19% y el 21% del accionariado, respectivamente, Ona Capital (de las familias Font, de Bonpreu, y Carandell, de Benito Urban), con el 12,5%, Evolvia (vinculada a la familia Sorigué), con el 5%, y el 10% de Inversors de Catalunya per les Telecomunicacions. Desde entonces, a este apoyo se habría sumado un paquete de accionistas minoritarios hasta alcanzar el 70%.

Un nuevo frente de tensión

La votación llegaba, además, precedida de varios episodios de tensión. El más reciente se dio cuando el juzgado mercantil de Barcelona cesó la semana pasada a AGM Administradores Concursales como experto independiente elegido por la propia compañía, a petición de "determinados acreedores" (incluyendo a Inveready), en el marco del preconcurso al que Parlem se acogió el pasado 18 de junio. Una decisión que, desde el entorno de Inveready, se interpretó como una maniobra del equipo gestor para ganar tiempo y tratar de lograr el nombramiento de un experto afín a sus intereses, en un momento en que, según las mismas fuentes, la dirección de la compañía llevaba cuatro meses sin presentar ningún plan alternativo tras la ruptura de la fusión con Avatel en marzo.

A la disputa por el experto se suma una guerra paralela de valoraciones. El pasado 7 de julio, la propia Parlem colgó en su web de relación con inversores un informe encargado por la compañía que sitúa el valor de la acción entre 0,90 y 1,72 euros, muy por encima del precio de 0,80 euros al que Inveready planteaba capitalizar la deuda —el mismo valor en el que cotiza el título desde mayo—. Con el visto bueno de la junta, finalmente, tanto la capitalización de la deuda como la ampliación de capital se ejecutarán a un precio de 0,80 euros por acción. Una ampliación, por cierto, a la que Global Portfolio Investments se había comprometido a suscribir hasta el 50% (cerca de 4 millones).

Ampliación del consejo

En la junta de este viernes también se ha aprobado la renovación del consejo de administración, que da ahora forma a ese cambio de mayorías. A diferencia de las operaciones anteriores, esta propuesta ha salido adelante sin el voto de Ernest Pérez-Mas. El resultado deja un consejo al que, junto a Ernest Pérez-Mas, Oriol Lobo (Ona Capital), Carme Hortalà y Albert Buxadé (independientes), se incorporan cuatro consejeros dominicales de Inveready —Sara Secall, Aniol Brosa, Sara Sanz y Roger Piqué, este último de vuelta al consejo tras dimitir a principios de año por el conflicto de intereses en la fallida fusión con Avatel— y dos independientes, Silvia Martínez Losas y Eulàlia Oms. La incorporación de Martínez Losas, socia de un despacho que ha prestado servicios a Inveready, llega pese a que la propia presidencia había puesto en duda públicamente su independencia.

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Lo que la junta no despeja es el futuro inmediato de Ernest Pérez-Mas al frente de la presidencia, una decisión que no ha figurado en el orden del día de este viernes. Ello se dirimirá en la próxima junta del nuevo consejo de administración, previsiblemente a partir de la semana que viene, y que tendrá que ser convocada por el mismo Ernest Pérez-Mas.