Nuevas oportunidades laborales en Donostia para trabajar en supermercados y estancos

El mercado laboral de Donostia-San Sebastián suma nuevas oportunidades para quienes buscan trabajo en atención al público y ventas. Las últimas ofertas publicadas contemplan perfiles distintos: desde personal para trabajar en supermercados de Gipuzkoa hasta profesionales con orientación comercial para realizar promociones en estancos de la provincia.

Cajero y reponedor para supermercados de Gipuzkoa

Adecco mantiene abierto un proceso de selección para incorporar 16 personas a supermercados de la zona de Gipuzkoa. El puesto combina las tareas habituales de tienda con ciertas responsabilidades de organización durante el turno, por lo que está dirigido especialmente a candidatos acostumbrados al ritmo del comercio, la atención al cliente o el sector retail.

Buena parte de la jornada transcurrirá entre la reposición y colocación de mercancía, la descarga de productos, el cobro en caja y la atención directa a los clientes. También habrá que preparar productos de panadería y secciones de frescos, colaborar en el almacén y cuidar que la tienda mantenga el orden y la imagen establecidos por la compañía.

El puesto incorpora además una vertiente de coordinación. La persona contratada podrá encargarse de organizar y repartir tareas entre el equipo, supervisar el funcionamiento diario, gestionar pequeñas incidencias y realizar labores relacionadas con inventarios, control de stock y caja. También participará en el acompañamiento de nuevas incorporaciones.

Según recoge la oferta, se plantea un contrato indefinido y un salario de 24.766 euros brutos anuales. Iberempleos indica una jornada parcial con horario indiferente y establece como estudios mínimos la Educación Secundaria Obligatoria.

Quienes quieran presentar su candidatura pueden hacerlo desde la oferta de cajero/a y reponedor/a de supermercado en Gipuzkoa.

Azafato comercial para trabajar en estancos de Donostia

La segunda oportunidad procede de Momentum Task Force, que busca un/a azafato/a para representar a una marca del sector del tabaco en diferentes estancos de Donostia-San Sebastián. Se trata de un empleo con un marcado componente comercial, pensado para personas cómodas en el trato directo con el público y orientadas a la consecución de objetivos.

Entre las principales funciones figura la promoción de los productos de la marca, informando a los clientes sobre sus características y favoreciendo su venta en los establecimientos asignados. La persona seleccionada tendrá asimismo que fidelizar clientes y realizar un reporte diario con la actividad desarrollada y los resultados obtenidos.

Para optar al puesto es necesario disponer de vehículo propio y disponibilidad para desplazarse por la provincia, además de poder incorporarse de forma inmediata. Se valora la experiencia previa en ventas, promociones o atención al cliente y, especialmente, haber trabajado anteriormente en el sector del tabaco. La autonomía, la capacidad organizativa y las habilidades comerciales completan el perfil buscado.

La jornada es de 40 horas semanales de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. La compañía ofrece contrato fijo discontinuo y un salario fijo de 1.431 euros brutos al mes, al que pueden añadirse 195 euros por objetivos de venta y 104 euros por asistencia, alcanzando una remuneración potencial de 1.730 euros brutos mensuales. También se abona el kilometraje a 0,25 euros por kilómetro y se contemplan dietas de manutención de 12 euros diarios en determinadas rutas.

Las condiciones completas y el acceso al proceso de selección están disponibles en la oferta de azafato/a de estancos en Donostia.

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Las dos vacantes tienen en común el contacto habitual con clientes, aunque plantean jornadas profesionales bastante diferentes. Mientras el empleo en supermercado combina operativa de tienda y coordinación, la segunda propuesta está más enfocada a la venta, la promoción y los desplazamientos. La experiencia de cara al público y una actitud resolutiva tienen peso en ambos procesos de selección.