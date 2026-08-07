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Donaciones de padres a hijos

David Jiménez, experto en herencias, sobre dar dinero a los hijos para la entrada de un piso: "Si no quieres que se considere donación, tienes que hacerlo como un préstamo"

La Agencia Tributaria puede considerar las transferencias de padres a hijos como donaciones si no se formaliza un contrato de préstamo y se asegura su respectiva devolución

David Jiménez, experto sobre las clausulas importantes en un testamento: "Hay dos que casi nadie conoce y que te ahorran muchos problemas"

La ley equipara las transferencias bancarias entre padres e hijos a las donaciones, obligando a justificar la operación como un préstamo para evitar una mayor carga de impuestos

La ley equipara las transferencias bancarias entre padres e hijos a las donaciones, obligando a justificar la operación como un préstamo para evitar una mayor carga de impuestos / FREEPIK

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Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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Es costumbre entre padres e hijos ayudar con el pago para la entrada de un piso, debido a la dificultad de muchos jóvenes para acceder a la vivienda, sobre todo si hablamos de comprar su primera casa.

Sin embargo, lo que no muchos saben es que este simple gesto puede generar problemas con Hacienda, ya sea mediante sanciones fiscales o incrementando la tributación en nuestra declaración de impuestos.

Qué pasa con las transferencias de padres a hijos

Según el abogado y experto en herencias David Jiménez, esta práctica puede ser considerada una donación, suponiendo el pago adicional de impuestos.

En concreto, el artículo 4 y 15 de la ley de Reglamento de Sucesiones establece que las transferencias realizadas de un padre o madre a un hijo tendrán el mismo tratamiento fiscal que las donaciones.

Aún así, si se pretende evitar la tributación adicional, será necesario demostrar que el intercambio de dinero no se trata de una donación. "Si no quieres que se considere donación, dado que la Administración va a entender que lo es, tienes que hacerlo como un préstamo", asegura Jiménez.

Cómo se puede evitar el tratamiento fiscal como donación

Para validar este proceso como préstamo, será necesario realizar un contrato de préstamo entre ambas partes, padre e hijo. Asimismo, también es obligatorio liquidar el impuesto correspondiente, que actualmente se encuentra exento.

Ahora bien, no todas las operaciones son válidas para Hacienda, ya que se debe confirmar la veracidad del préstamo. De tal forma, tiene que haber una devolución real del dinero. "Los préstamos se devuelven", aclara el abogado.

Entonces, en caso de no hacerlo, la Agencia Tributaria puede considerar este trámite como una simulación. El resultado de ello sería que se anule la operación, además de que el dinero tributaría como donación, aumentando la carga fiscal y posibles sanciones.

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Con todo ello, es aconsejable saber informarse sobre las novedades en materia fiscal, ya que cualquier modificación puede suponer cambios importantes para los ciudadanos. En este caso, el propio tratamiento fiscal puede ser clave para evitar una mayor carga de impuestos en nuestra declaración del año que viene.

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