Jubilación
Confirmado: la Seguridad Social permite recuperar hasta cinco años de cotización por estas prácticas
El convenio especial sigue vigente para quienes realizaron prácticas formativas antes de 2024 y cumplan los requisitos previstos
Muchos trabajadores lo desconocen y conviene recordarlo. Las prácticas formativas realizadas hace años pueden seguir teniendo efectos sobre la futura pensión de jubilación. Aunque no se trata de una medida nueva, la Seguridad Social mantiene abierto el convenio especial que permite recuperar hasta cinco años de cotización por determinadas prácticas académicas efectuadas antes de 2024, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
La posibilidad está regulada por la Orden ISM/386/2024, modificada posteriormente por la Orden ISM/812/2024, que desarrolla el convenio especial previsto en la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El objetivo es que quienes realizaron prácticas de formación cuando todavía no existía obligación de cotizar puedan incorporar esos periodos a su vida laboral mediante el abono de las cotizaciones correspondientes.
No es automático: hay que solicitarlo
Uno de los aspectos que más confusión genera es que la Seguridad Social no añade esos años de cotización de oficio.
Para beneficiarse de esta posibilidad es necesario solicitar expresamente el convenio especial, acreditar que las prácticas reúnen los requisitos exigidos y abonar las cotizaciones que correspondan. La normativa permite, además, fraccionar el pago en un máximo de 84 mensualidades, lo que facilita el acceso a quienes no puedan afrontar el importe de una sola vez.
El convenio está dirigido, entre otros supuestos, a quienes realizaron prácticas formativas, académicas o universitarias antes del 1 de enero de 2024 y que, en su momento, no generaron cotización a la Seguridad Social.
La norma permite computar hasta 1.825 días, equivalentes a cinco años de cotización, aunque el periodo concreto dependerá de la duración de las prácticas acreditadas y de los límites fijados por la legislación.
Estos periodos recuperados pueden resultar especialmente relevantes de cara a la futura jubilación, ya que las cotizaciones acumuladas influyen tanto en el acceso a la pensión contributiva como en el porcentaje de la base reguladora que finalmente percibirá el trabajador.
En España, el número de años cotizados es uno de los factores determinantes para calcular la cuantía de la pensión, junto con la base reguladora y la edad efectiva de jubilación.
A diferencia de lo que muchos creen, esta posibilidad no finalizó con la entrada en vigor de la cotización obligatoria de las prácticas en 2024.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2028
La Seguridad Social mantiene abierto el plazo para solicitar este convenio especial hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que quienes realizaron prácticas hace años todavía pueden estudiar si cumplen las condiciones para recuperar esos periodos de cotización.
Desde el 1 de enero de 2024, las prácticas formativas, tanto remuneradas como no remuneradas, pasaron a cotizar con carácter general a la Seguridad Social. Sin embargo, el convenio especial se diseñó precisamente para evitar que quienes realizaron prácticas con anterioridad quedaran definitivamente excluidos del sistema.
Antes de presentar la solicitud, conviene comprobar que las prácticas realizadas encajan en los supuestos previstos por la normativa y reunir la documentación acreditativa correspondiente. La propia Seguridad Social dispone de información detallada sobre el procedimiento y los requisitos exigidos, ya que no todas las prácticas realizadas antes de 2024 permiten acceder automáticamente a este mecanismo de recuperación de cotizaciones.
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