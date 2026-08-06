Miguel Benito, abogado laboralista: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

Lo que no muchos trabajadores saben es que pueden dejar su puesto de trabajo sin perder la prestación por desempleo ni su respectiva indemnización, aunque también deben cumplir algunas condiciones específicas.

De hecho, el abogado laboralista Miguel Benito lo ha dejado muy claro en sus redes sociales: “Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización”.

Impago de salarios e irregularidades en la cotización

Según el experto, este es un derecho que cada vez más trabajadores conocen, aunque algunos todavía no saben cómo aplicarlo. En concreto, el autodespido tiene que derivar de un incumplimiento grave de las obligaciones de la empresa. Y aquí es donde entra en juego el derecho: solo surge a partir de una práctica grave.

Una de las primeras causas para el autodespido sería el impago de salarios. "Que no te pague durante unos meses o que te pague con retraso", señala Benito.

Por otro lado, las irregularidades en la cotización a la Seguridad Social también puede justificar esta decisión. En este caso, hablamos tanto de ausencia total como de una cotización parcial mientras el empleado trabaja una jornada completa.

Incumplimiento del contrato o modificación de condiciones básicas

Existen algunas prácticas que se pueden demostrar mediante pruebas, como sería demostrar una sobrecarga de trabajo y funciones en comparación a la de otros compañeros de la empresa.

También se pueden incluir aquí las situaciones de acoso laboral, ya sea por parte de la empresa, un superior o de otro compañero; así como el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que ponga en riesgo al trabajador o a terceras personas.

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Asimismo, encontramos un último caso que puede justificar el autodespido, donde se implican modificaciones de las condiciones básicas del contrato, ya sean cambios en los horarios, salario, jornada o funciones del empleado. El punto clave en este caso es que la indemnización sería menor que en el resto de supuestos, que son incumplimientos más graves.