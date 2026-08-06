Errores habituales en herencias
Manuel Hernández, abogado, sobre los errores comunes en herencias: "En muchas ocasiones no se solicita por las familias los certificados de seguros de vida"
El abogado Manuel Hernández detalla los errores más comunes al gestionar una sucesión, como no solicitar el certificado de seguros de vida o desconocer las cuentas del fallecido
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Tramitar una herencia no es un simple trámite, por ello hay muchas veces en las que se pueden cometer errores importantes, incluso sin darnos cuenta de ello.
De este modo, el abogado Manuel Hernández muestra algunas prácticas comunes, pero a la vez erróneas, cuando se gestiona una sucesión de bienes tras el fallecimiento de un familiar.
El certificado de seguro de vida y cumplir los plazos establecidos
El primer error que se suele cometer es no pedir un documento muy importante: el certificado de seguros de vida del fallecido. Según el abogado, las compañías aseguradoras están obligadas a compartir la información de los seguros de vida a los organismos estatales.
“Saben así, a fecha de fallecimiento, cuáles eran los seguros de vida que estaban vigentes por parte del causante”, asegura el letrado.
Otro inconveniente pueden ser los plazos de la herencia, ya que el Impuesto de Sucesiones debe abonarse en seis meses como máximo desde la muerte del familiar, aunque se puede pedir una prórroga antes del quinto mes.
Asimismo, si aceptamos la herencia a beneficio de inventario, el plazo sería de 30 días. Con este método, el heredero puede pagar las deudas del fallecido con los propios bienes heredados, sin tener que arriesgar sus propios bienes.
Liquidar bienes gananciales e informarse sobre las cuentas del fallecido
Un consejo clave para Hernández es liquidar cuanto antes los bienes gananciales. “Todo es ganancial, salvo que se acredite lo contrario”, señala. De este modo, el reparto puede volverse más complicado si no se actúa pronto.
Solicitar información sobre las cuentas bancarias del fallecido también es una práctica casi indispensable: “Se reconoce el derecho de los herederos a conocer los movimientos bancarios del fallecido antes del fallecimiento”.
Por último, en caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, lo más recomendable sería recurrir a la vía legal. “La mejor manera de poder llegar a un acuerdo es en un juzgado”, para así evitar conflictos en el futuro.
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