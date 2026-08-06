Catalunya se descuelga del acelerón industrial en junio: crece un 2,2% frente al 3,8% de España

La industria española pisó el acelerador en junio, pero Catalunya se quedó rezagada. El Índice General de Producción Industrial (IPI) repuntó un 3,8% interanual en junio, según ha avanzado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comunidad catalana experimentó una mejora en el mes de junio, aunque contó con un avance más moderado, del 2,2%, frente al 3,8% de la media española. Este índice mide la evolución del volumen producido por la industria, así como los cambios de precios.

Si estos datos se miden a través del índice corregido, el crecimiento fue menor, del 1,1%, restando el impulso estacional. Por áreas, los sectores de mayor tirón este mes fueron los bienes intermedios y la energía. El área de energía creció un 2,5% este mes.

La comunidad autónoma que lideró el crecimiento industrial en junio fue Castilla y León, con un alza del 12,4%, por encima de la Comunidad de Madrid (9,9%), Castilla-La Mancha (9,2%), País Vasco (6,9%) y Andalucía (5,8%).

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Los más rezagados en el mes de junio fueron Asturias, con una caída del 7,7%, al igual que Navarra, que experimentó la misma caída. En paralelo, Catalunya avanzó por debajo de la media, pero logró superar a comunidades como Valencia, que registró una caída del 0,8%, al igual que Extremadura (-0,9%) y La Rioja (-1,4%).