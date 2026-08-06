Sector primario
Cataluña detecta un nuevo foco de peste porcina en dos jabalíes dentro de la zona de alto riesgo
De las 460 muestras analizadas en los últimos siete días, dos han sido positivas, lo que sitúa en un 0,40% la tasa de animales positivos
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Guillermo Calvo
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La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 2 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Cataluña la última semana, todos en la zona delimitada de alto riesgo.
Un positivo ha sido en Barcelona y otro en Sant Just Desvern (Barcelona), informa la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.
De las 460 muestras analizadas en los últimos siete días, dos han sido positivas, lo que sitúa en un 0,40% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 375 los animales infectados desde el inicio del brote.
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