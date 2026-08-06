¿Puede el Banco de España ver tus bizums? Esto es lo que ocurre realmente con los pagos entre particulares

Las dudas sobre el uso de Bizum y el acceso de las autoridades a la información de los pagos entre particulares vuelven a aparecer periódicamente. El origen está en el convenio que la plataforma firmó con el Banco de España a finales de 2025 para facilitar información sobre las operaciones realizadas a través del servicio. Sin embargo, tanto el organismo supervisor como la propia compañía insisten en que el acuerdo no supone que el Banco de España pueda consultar los bizums individuales de los ciudadanos.

La propia nota oficial del supervisor explica que el convenio tiene como finalidad el suministro de datos agregados por sector y país sobre las operaciones realizadas mediante Bizum para mejorar la elaboración de estadísticas económicas y facilitar trabajos de investigación. Además, el acuerdo tiene una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.

En conversación con este periódico, Bizum recalca que la información compartida con el Banco de España “son datos agregados, esto es, en ningún caso individualizados” y que el objetivo es exclusivamente contribuir a la elaboración de estudios macroeconómicos y financieros.

Qué datos recibe

La principal confusión entre muchos usuarios es pensar que el Banco de España puede conocer quién envía dinero a quién, el importe de un bízum concreto o el concepto asociado a una operación. Sin embargo, tanto el convenio publicado en el BOE como las explicaciones facilitadas por Bizum apuntan en otra dirección.

Según la plataforma, nunca se proporcionan datos de operaciones individuales ni datos personales. La información remitida consiste en datos agregados sobre la actividad del servicio para que el Banco de España pueda elaborar estadísticas y desarrollar investigaciones económicas a través de su Laboratorio de Datos (BELab).

El propio convenio señala que la información se facilitará con desglose mensual y por categorías de actividad económica (MCC), un nivel de agregación que persigue apoyar las funciones estadísticas y de análisis económico del supervisor.

Sin relación con Hacienda

Otra de las aclaraciones que Bizum considera más importantes es que este acuerdo no guarda relación con la Agencia Tributaria, pese a que ambos asuntos se hayan mezclado en numerosas ocasiones.

“La principal idea es que este acuerdo tiene un fin meramente estadístico y que en absoluto se comparten datos individuales de las personas usuarias”, explica la compañía. Asimismo, añade que el convenio “en absoluto involucra o se extiende a la Agencia Tributaria”.

La empresa atribuye buena parte de la confusión a otra obligación distinta: la que tienen las entidades financieras de comunicar a Hacienda determinada información sobre la facturación de empresarios y profesionales, independientemente de que los cobros se hayan realizado mediante Bizum, tarjeta u otros medios de pago. Esa obligación, subraya Bizum, no afecta a las personas físicas que utilizan la aplicación para enviar dinero a familiares o amigos.

La propia plataforma también ha publicado una guía específica para desmontar los bulos más habituales sobre la relación entre Bizum y la Agencia Tributaria.

Un sistema cada vez más utilizado

El interés del Banco de España por incorporar este tipo de información estadística también refleja el creciente peso de los pagos digitales en la economía española, aunque el 57% de los españoles sigue utilizando el efectivo como principal medio de pago.

Las últimas estadísticas del supervisor muestran que el número de operaciones realizadas con instrumentos distintos del efectivo aumentó un 10,8% durante el segundo semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Los pagos con tarjeta concentraron cerca del 66% de todas esas operaciones y el parque de tarjetas superó los 126 millones, con una media de 2,5 tarjetas por habitante.

En paralelo, Bizum continúa ampliando su presencia en España. La compañía cerró 2025 con 30 millones de usuarios y 1.237 millones de operaciones, un 13,2% más que el año anterior, y un volumen económico superior a 67.700 millones de euros, mientras prepara el despliegue de nuevas funcionalidades como los pagos presenciales mediante tecnología NFC.

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En este contexto, el Banco de España sostiene que disponer de información agregada sobre una herramienta utilizada de forma masiva puede ayudar a mejorar las estadísticas oficiales y la investigación económica. Pero tanto el supervisor como Bizum insisten en un mismo mensaje: el convenio no permite acceder al detalle de los bizums que realizan los ciudadanos, sino únicamente a información estadística agregada destinada al análisis económico.