Autónomo o Sociedad Limitada ¿Cuál es la opción más rentable y cuándo debes tomar la decisión?

Cuando llega el momento de iniciar una actividad profesional, no todos los trabajadores tienen claro cuál es la mejor opción que tomar: hacerse autónomo o montar un negocio. A su vez, también pueden surgir dudas acerca del momento para realizar el cambio de uno a otro.

Ahora bien, según la notaria María Pilar Dancausa, esta decisión se puede plantear desde un punto clave: el momento inicial, cuando el trabajador debe elegir entre registrarse como autónomo o montar una Sociedad Limitada.

Elegir el mejor momento de acuerdo al objetivo inicial

"Tienes que tener en cuenta dos cosas", comenta Dancausa. Por un lado, si decides ejercer una actividad como profesional, sin generar ningún gasto inicial, o un gasto mínimo, entonces "te puedes plantear la opción de ser autónomo".

Ahora bien, si el trabajador decide montar un negocio, como podría ser una cafetería o un bar, la situación es diferente. En este caso, como se debe invertir en una infraestructura, la experta legal lo tiene claro: "créate una S.L. porque vas a arriesgar mucho dinero y tu propio patrimonio".

Según la abogada, de esta forma todo el negocio se encontraría bajo la protección de una S.L. "El negocio, por un lado, y tu vida y tu patrimonio, por otro", puntualiza la notaria.

Cuál es la opción más rentable según los ingresos anuales

Para analizar la rentabilidad de una opción frente a otra, debemos tener en cuenta cómo funciona el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en autónomos, y el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las Sociedades Limitadas.

El primer método de tributación, al que recurren los autónomos, se trata del IRPF. Este impuesto aplica porcentajes progresivos que aumentan según la cantidad de ingresos anuales, según distintos tramos:

Hasta 12.450 euros : 19%

: 19% Desde 12.451 hasta 20.200 euros : 24%

: 24% Desde 20.201 hasta 35.200 euros : 30%

: 30% Desde 35.201 hasta 60.000 euros : 37%

: 37% Desde 60.001 euros en adelante: 45%

De esta forma, a partir de los 41.400 euros anuales, el porcentaje de tributación en el IRPF pasaría a ser mayor que el del Impuesto sobre Sociedades. Por ello, formar una Sociedad Limitada sería la opción más adecuada a partir de este umbral de ingresos.

A diferencia del autónomo, una Sociedad Limitada tributa a través del Impuesto sobre Sociedades, con un porcentaje fijo del 25%, que puede ser muy atractivo para empresas con ingresos anuales más elevados. De hecho, este porcentaje puede verse reducido en algunos supuestos:

Microempresas (facturación inferior al millón de euros): El tipo aplicado corresponde al 19% sobre los primeros 50.000 euros, y el 21% en el resto del dinero

(facturación inferior al millón de euros): El tipo aplicado corresponde al 19% sobre los primeros 50.000 euros, y el 21% en el resto del dinero Pequeñas y medianas empresas (ingresos entre uno y diez millones): El porcentaje tributado se reduce al 23%

(ingresos entre uno y diez millones): El porcentaje tributado se reduce al 23% Empresas de nueva creación: Se aplica un tipo del 15% durante los dos primeros años con ganancias en la empresa

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Con todo ello, aunque el tipo general aplicado corresponde al 25% para la mayoría de sociedades mercantiles y entidades jurídicas, la normativa de sociedades también permite reducir el impuesto si se cumplen algunas circunstancias como entidad empresarial.