El aeropuerto de Barcelona-El Prat bate su récord de conexiones directas con Asia

El aeropuerto de Barcelona-El Prat dispone este verano de la mayor oferta de conexiones directas con Asia de su historia. Ocho compañías aéreas enlazan la capital catalana con Pekín, Shanghái, Shenzhen, Hong Kong, Singapur, Seúl y Azerbaiyán, con frecuencias que alcanzan las 57 operaciones semanales en los momentos de mayor oferta, según los datos hechos públicos este jueves por el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA).

La red asiática combina vuelos de distintas compañías y frecuencias que varían a lo largo de la temporada. Air China opera hasta 14 vuelos semanales a Pekín entre julio y septiembre y ha elevado de cuatro a siete las frecuencias con Shanghái desde julio. China Eastern mantiene diez vuelos semanales con Shanghái hasta finales de julio y siete durante el resto de la temporada, mientras que Shenzhen Airlines ofrece dos frecuencias semanales hasta mediados de junio y tres posteriormente, según las mismas fuentes.

Sin escalas

A esta oferta se suman cuatro vuelos semanales de Cathay Pacific a Hong Kong, cinco de Singapore Airlines a Singapur y las conexiones con Seúl de Asiana Airlines y T'Way Air. Asiana pasa de cinco a siete frecuencias semanales a partir de septiembre, mientras que T'Way opera dos o tres en julio y agosto y cuatro durante el resto de la temporada. Azerbaijan Hava mantiene cuatro vuelos semanales. Las operaciones corresponden a la programación de verano de 2026.

Diversos aviones vistos desde la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

El CDRA, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona y Aena, considera que esta oferta consolida la posición de El Prat entre los aeropuertos europeos con una red más amplia de conexiones directas con Asia. Las rutas permiten enlazar Barcelona sin escalas con algunos de los principales centros económicos, financieros, tecnológicos, industriales y logísticos del continente y tienen también relevancia para el transporte aéreo de mercancías, aseguran.

Reforzar Corea del Sur

El comité sostiene que las conexiones directas pueden seguir creciendo. Sus estudios estiman en más de 1,8 millones los pasajeros anuales que generan demanda entre Barcelona y distintos mercados asiáticos que actualmente no disponen de vuelo directo. A esta demanda no atendida se suma el potencial de crecimiento de las rutas existentes mediante el aumento de frecuencias y el efecto de estímulo que producen las conexiones directas.

El caso de Corea del Sur es uno de los ejemplos en los que el comité ya vislumbra un incremento de oferta. Como consecuencia del proceso de integración de Asiana Airlines en Korean Air, los vuelos entre Barcelona y Seúl pasarán progresivamente a operar bajo la marca Korean Air cuando se complete la integración operativa. La compañía ha trasladado además al CDRA su voluntad de reforzar su presencia en Barcelona y su intención de aumentar las frecuencias semanales de la ruta en el futuro próximo, ante la demanda existente entre ambos mercados, han revelado en el mismo comunicado.

Asia, prioridad hasta 2030

El crecimiento de las conexiones asiáticas se enmarca en el Plan Estratégico 2026-2030 del CDRA, presentado en junio y que sitúa Asia-Pacífico entre los mercados prioritarios para el desarrollo de la conectividad internacional de El Prat. El documento identifica Tokio, Delhi y Bangkok entre las conexiones consideradas prioritarias que actualmente no tienen vuelo directo desde Barcelona, además de oportunidades en otros destinos como Manila o Lahore. En total, el CDRA detectó más de 70 conexiones estratégicas que no están servidas actualmente y que presentan potencial de demanda.

Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat visto desde el Mirador de l’Illa. / Ferran Nadeu

El avance de las rutas asiáticas se produce después de dos décadas de crecimiento de la conectividad de largo radio. Desde la creación del CDRA en 2005, El Prat ha pasado de alrededor de un millón de pasajeros intercontinentales y 17 destinos de largo radio a rozar los ocho millones de viajeros y alcanzar las 59 rutas directas. En el conjunto del aeropuerto, el tráfico anual también ha crecido de 27,2 a 57,5 millones de pasajeros.

A este crecimiento debe contribuir también la ampliación de El Prat acordada en 2025, actualmente en tramitación, que permitirá aumentar la capacidad de la infraestructura y asumir más vuelos intercontinentales. La ampliación es uno de los elementos sobre los que el CDRA plantea seguir captando nuevas compañías y destinos.

Con margen de crecimiento

El récord de conexiones con Asia no elimina, sin embargo, el margen de crecimiento que el propio CDRA ha identificado. Los más de 1,8 millones de pasajeros de demanda potencial corresponden a mercados asiáticos sin conexión directa forman parte de los 5,3 millones de pasajeros intercontinentales con origen o destino en Barcelona que, en conjunto, cada año necesitan hacer escala porque no existe un vuelo directo con su mercado.

Un avión que cubre la ruta entre Singapur y Barcelona, en El Prat. / EP

Los datos utilizados por la Cambra de Comerç de Barcelona en un estudio presentado en junio permiten concretar algunos de esos mercados. En 2025 había una demanda sin vuelo directo de 405.000 pasajeros con China, 305.000 con Japón, 204.000 con India y 89.000 con Corea del Sur. La categoría de Asia del Sur y el Pacífico sumaba otros 593.000 pasajeros. China incluye en esta clasificación Hong Kong y Taiwán.

El estudio de la Cambra situó precisamente la conectividad aérea como uno de los elementos que explican la posición internacional de Barcelona. El aeropuerto es el quinto de Europa por demanda de tráfico origen-destino, por detrás de Londres, París, Estambul y Milán, y el tercero del continente por oferta de asiento. La investigación cifró en 33.689 millones de euros la facturación asociada a la actividad aeroportuaria y en 16.399 millones su aportación al PIB catalán, con cerca de 218.000 puestos de trabajo, equivalentes al 6,8% de la economía catalana.