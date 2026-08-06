Casi el 30% de los vehículos matriculados este año en Catalunya son ya electrificados

De los 86.200 vehículos que se han matriculado hasta julio en Catalunya (esto es, que se han comprado nuevos y que han empezado a circular), aproximadamente 22.500 son coches eléctricos o híbridos enchufables. Se trata de una proporción récord, dos puntos mayor a la que se registraba en estos mismos siete meses de 2025 y prácticamente el doble de grande que la del mismo periodo de 2024.

Esto, trasladado a porcentajes, son un 26,2% de vehículos electrificados, frente al 23,9% matriculados entre enero y julio de hace un año, y el 13,4%, de hace dos. Además, la cuota mensual implica que Catalunya ha batido dos meses consecutivos el récord, con un 28,1% de vehículos de este tipo en junio y un 28,9% en julio.

Así lo destaca la conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en un comunicado en el que vincula parte del auge con el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric (PIVECat), un instrumento que aprobó el Govern en febrero del año pasado y que se propuso triplicar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico en Catalunya y duplicar el despliegue actual de estaciones y puntos de carga, movilizando, entre otras cosas, 1.400 millones de euros entre ayudas públicas y las inversiones privadas que preveían que arrastraran.

Hasta la fecha, según este mismo comunicado, el plan se ha traducido en 100 millones de euros en ayudas a la demanda de vehículos y se han ejecutado, en total, 151 millones de euros en sus primeros 12 meses de vida. Es más de lo que preveían, reconoce el departament, algo que relacionan con el crecimiento de la demanda.

Es, precisamente, la mezcla entre este plan, "los esfuerzos del sector" y "la buena tendencia" natural en la penetración del vehículo eléctrico, lo que explica, según este comunicado, que este tipo de movilidad tenga cada vez más partidarios. El otro dato que da cuenta de ello es que se han matriculado más vehículos eléctricos puros en este periodo (12.457 unidades) que híbridos enchufables (10.110). "Estos indicadores toman relevancia, comparados con las ventas residuales de coche diésel, y la demanda en retroceso progresivo del turismo de gasolina", completa el texto.

'Hub' europeo de fabricación y despliegue

"Catalunya avanza con decisión hacia una movilidad más sostenible, competitiva y alineada con los objetivos europeos", declara el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. "Cada nuevo vehículo electrificado que se matricula es también una apuesta por la industria catalana, por la innovación y por la generación de ocupación de calidad en nuestro país", prosigue. "Nuestro objetivo es facilitar que los ciudadanos y las empresas puedan hacer esta transición con confianza, con más infraestructura de carga y con más oportunidades en el territorio", remata.

La meta, agrega más adelante, es que Catalunya "sea uno de los grandes 'hubs' europeos de fabricación, desarrollo y despliegue de la movilidad eléctrica".

Se identifican como elementos clave, en este sentido, que Seat haya empezado a fabricar en junio el Seat Cupra Raval y el Volkswagen ID en Martorell o el anuncio de que EBRO fabricará un vehículo 100% eléctrico próximamente en la Zona Franca. Ambos movimientos, concluye la conselleria, "representan no solo un cambio de fase, sino la apuesta indiscutible de la industria del automóvil en Catalunya con la movilidad sostenible, la innovación y la competitividad".

Avance de las matriculaciones

Las cifras que presenta el sector en su conjunto son halagüeñas. Pese a que el mercado de turismos y vehículos todoterreno terminó el mes de julio con un 2,4% menos de matriculaciones que el mismo mes del año previo, el balance de los siete meses indica un incremento de coches nuevos del 10%, una tasa considerablemente superior a la nacional, que es de cerca del 6%.

"La caída observada en julio no altera la tendencia general del mercado catalán, que sigue mostrando una tendencia positiva en términos acumulados", valoran desde Fecavem, patronal catalana de la distribución de automoción. "Tras varios meses de intenso crecimiento, el rendimiento de julio podría interpretarse como una normalización de la tasa de inscripciones, más que como un cambio de tendencia", agregan.

"La demanda sigue siendo relativamente sólida, especialmente entre los particulares", concluye un comunicado que confirma que "los vehículos híbridos siguen siendo la tecnología dominante en Catalunya" y que "el vehículo eléctrico de batería sigue ganando protagonismo y consolida su crecimiento".