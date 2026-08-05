Suleima renunció a todo para construir una nueva vida junto a sus hijas: "Me fui para conocer lo que era la ciudad, pero dije 'Ya no más'"

Dejar el estrés y los estímulos constantes de las grandes ciudades para irse a la tranquilidad de los pueblos y las aldeas en medio de la montaña es la realidad de más personas cada día. Uno de estos de casos es el de Sureima, una mujer que vive con sus dos hijas en un pueblo aislado en Asturias.

La historia de esta mujer la expone Álvaro en su canal de YouTube @hilux_aventura, en el que se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y conocer las historias de sus últimos habitantes.

Naturaleza y encontrarse a sí misma

En uno de sus vídeos, Álvaro conoce a Sureima, una mujer que decidió regresar al pueblo para vivir en contacto con la naturaleza y encontrarse a sí misma. "Aquí me encuentro a mí misma. Antes vivía en la ciudad, porque cuando eres chavala quieres conocer la ciudad, quieres estar ahí porque quieres conocer lo que no tienes. Me fui a Gijón para conocer lo que era la ciudad, pero dije 'Ya no más'".

Según explica, a pesar de estar lejos de la ciudad, hay que tener cuidado con el estrés que te pones a ti mismo: "Hay momentos para todo en la vida y a mí me tocó vivir este momento. Me operaron de un cáncer de mama y lo tuve por el estrés de tener varios conejos, cabras, patos, un burro, un caballo... Me puse a mí misma ese ritmo, porque hay una presión social con la autosuficiencia".

Buscarse la vida en un pueblo aislado

Tras darse cuenta de que no quería vivir en la ciudad y quería vivir sin estrés, con 23 años volvió al pueblo en el que se había criado. Este cambio hizo que tuviera que buscarse la vida con diferentes trabajos: "Tengo que buscar la manera de sacarme el dinero, pues ahora estoy dando consultas de naturopatía y de fitoterapia. También he estado mucho tiempo de artesana".

Suleima, en su pueblo aislado, en el medio de las montañas asturianas. / Youtube / Hilux Aventura

Lo que actualmente está haciendo Sureima –las consultas de naturopatía– no es otra cosa que sesiones de medicina alternativa, que buscan estimular la capacidad de autocuración del cuerpo mediante un enfoque global de la salud. Por otro lado, la fitoterapia es el uso de productos de origen vegetal para prevenir, aliviar o curar enfermedades y mantener la salud.

Sin coche en medio de las montañas

Todos estos conocimientos los fue aprendiendo con el paso tiempo, ya que en un principio no disponía de un coche para desplazarse. Esta limitación le dificultó mucho la vida, porque el pueblo está tan aislado que no tiene siquiera carretera. "Salía caminando del pueblo, pero solo una vez al mes. Tenía que comer muchas plantas silvestres y aprendí mucho de plantas medicinales, aunque ya sabía gracias a mis padres", expone Sureima.

A pesar de todo, Sureima confiesa estar muy feliz en su hogar con sus hijas, en el que viven de manera autosuficiente. El agua la consiguen de un río, que además tiene una bonita cascada que pasa al lado de su casa. Gracias a ese río, la familia puede lavar la ropa, bañarse y disfrutar de uno de esos rincones del mundo que parecen sacados de un cuento.

El río con la cascada del pueblo aislado de Suleima, donde consigue agua. / Youtube / Hilux Aventura

Huertos propios y visitas de toda Europa

Además, la familia cuenta con huertos propios y comunitarios, en los cuales plantan la comida que consumen durante todo el año. Asimismo, Sureima recibe visitas de todo el mundo: "Entramos en plataformas de voluntariado y viene a verme gente de toda Europa. Nosotras les damos comida y alojamiento y ellos nos ayudan, compartimos el día a día y disfrutan de esto, que es el paraíso".

Finalmente, habla de sus dos hijas y lo que significan en su vida: "Son mis hijas las que me mantienen aquí. Yo, por mí, estaría viajando por todo el mundo, porque me encanta viajar. Pero son ellas las que, siempre que salimos de viaje, me ruegan para volver a casa".