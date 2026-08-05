La vendimia de cava de 2026 generará 100 millones de euros para los viticultores catalanes

La vendimia más temprana de la historia empieza con relativas buenas perspectivas por el lado del cava. La denominación de origen calcula que la compra de uva durante esta campaña inyectará en torno a 100 millones de euros directamente a los viticultores del territorio, una cifra parecida a la que generó esta actividad el año pasado en función del precio medio de la uva de entonces, y el de ahora.

"Es, con diferencia, el principal ingreso agrario del Penedès, la Anoia, el Garraf y el resto de comarcas productoras, e impacta sobre más de 6.200 familias de viticultores", resume el Consell Regulador de la D. O. Cava en un comunicado. En él se concreta que el sector mantendrá de forma general los precios de compra de uva de la campaña anterior en todo lo que es Cava de Guarda (envejecimiento mínimo de 9 meses) y de Guarda Superior (crianza mínima de 18 meses).

El organismo apunta que en las bodegas elaboradoras integrales, aquellas que llevan a cabo todo el proceso de elaboración de este tipo de vino espumoso de principio a fin en su propiedad, se llegará a pagar hasta 1 euro por kilo de uva ecológica vendimiada a mano. La viña ecológica, según estos mismos datos, ya supone casi el 60% de la producción.

Son precios más altos de lo que era habitual en este sector, porque "las previsiones iniciales de un excedente de producción de entorno a un 30% se han visto matizadas por la falta de lluvias del último mes y medio", explica el texto. Esto "ha hecho reducir el rendimiento de la viña, dando pie a que las bodegas acaben adquiriendo más uva de la prevista inicialmente".

"El cava tiene una importancia capital en la pervivencia de la viña en nuestro país y en la creación de productos que internacionalicen y den un recorrido a nuestras viñas", contextualiza la presidenta del consejo regulador del cava, Marta Vidal, que encara su primera vendimia en el cargo. "Por eso trabajamos juntos para proteger los intereses de viticultores y elaboradores, por eso pagamos más por la calidad, y por eso hemos puesto en marcha medidas para que las oscilaciones del clima no las acaben pagando quienes menos puede asumirlas", agrega.

"Trabajamos para alcanzar un pacto de valor para la viña con información clara y contratos transparentes para el viticultor, y lo hacemos desde la dimensión más grande del sector: 190 botellas, 12.000 puestos de trabajo y 6.200 familias de viticultores que dependen de ello", remata.

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Este sector facturó 2.000 millones de euros el año pasado con este volumen de ventas de botellas en unos 150 países del mundo. Esto, sin embargo, se traduce en una caída del 10% en importe ingresado y del 12,8% en producto vendido, un retroceso que la denominación de origen atribuyó casi por completo a la sequía y a cierta transformación del consumidor.