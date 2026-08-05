Sebastián, taxista: "Puedo llegar a facturar hasta 7.000 euros en un buen mes, aunque para conseguirlo trabajo hasta 14 horas al día y no me tomo ni un día libre"

Ser taxista no es una profesión sencilla. Este empleo suele conllevar grandes niveles de esfuerzo y dedicación para poder obtener un salario adecuado.

Algunas personas pueden pensar que esta profesión es sumamente rentable y que los beneficios en muchos casos son muy positivos. Sin embargo, no todo es tan fácil como parece.

Periodos de gran facturación a cambio de hacer sacrificios

Este es el caso de Sebastián, un profesional dedicado al sector del taxi en Mallorca. Según este, ganar cantidades significativas de dinero “solo es posible durante los meses de mayor actividad”, a cambio de trabajar largas jornadas laborales, sin tiempo para el descanso.

En palabras del taxista, la temporada alta se suele concentrar entre los meses de abril y octubre. Sin duda, este periodo marca su rutina de trabajo.

“Puedo llegar a facturar hasta 7.000 euros en un buen mes, aunque para conseguirlo trabajo hasta 14 horas al día y no me tomo ni un día libre”, relata el conductor de taxi.

Esta alta actividad se convierte en una forma de compensar los periodos más duros y con menor cantidad de trabajo, como puede ser la época de invierno.

Durante los meses de enero o febrero, la facturación puede disminuir hasta los 1.300 o 1.500 euros mensuales. En este sentido, una vez que se descuentan los gastos, el beneficio se situaría por debajo de los 1.000 euros.

Cuánto puede costar a una persona ser taxista

Por otro lado, en lo que se refiere a la inversión inicial, Sebastián asegura que una licencia de taxista puede alcanzar “alrededor de 130.000 euros en ciudades como Madrid o Barcelona, mientras que en lugares como Baleares, el precio puede ser superior”.

Además de ello, los gastos fijos son otra cifra a tener en cuenta, sobre todo el coste del seguro del vehículo, que puede variar según la cantidad de accidentes o habilidad del conductor.

“Con las condiciones actuales pueden ser necesarios entre diez y quince años para amortizar el coste de una licencia”, admite el taxista, tras hacer algunos cálculos.

Otro aspecto importante es la competencia con otros modelos de negocio más modernos como es el caso del VTC. “Existe una diferencia importante entre ambos modelos porque, mientras los taxistas trabajan con tarifas reguladas, las plataformas pueden aplicar precios variables en función de la demanda”, señala.

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Por ello, esta diferencia favorece la capacidad del taxi para competir en determinadas franjas horarias o momentos de alta demanda. Aun así, es importante recalcar que, en el mundo del taxi, las grandes cifras de facturación solo se consiguen a cambio de esfuerzo, inversión económica y trabajo duro.