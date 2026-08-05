Operación en EEUU
El Santander obtiene el aval de la Fed para comprar Webster en Estados Unidos
El banco cantábrico comunica que prevé cerrar la operación el 20 de agosto
La Reserva Federal (Fed) ha dado luz verde a la adquisición del banco estadounidense Webster Financial Corporation por parte del Banco Santander, según ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. La aprobación de la Fed era el último paso pendiente para cerrar la operación valorada en más de 12.000 millones de dólares (10.000 millones de euros).
El banco que dirige Ana Botín también ha avanzado este miércoles que, una vez completada la integración, prevé que el negocio en Estados Unidos eleve entre un 7% y un 8% el beneficio por acción y permita alcanzar un retorno sobre el capital tangible (ROTE) cercano al 18% en 2028.
La autorización del banco central estadounidense se suma a las concedidas por la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Webster, con sede en Connecticut y más de 80.000 millones de dólares en activos, permitirá al Santander ganar peso en banca comercial y minorista en esa región del país norteamericano.
La Fed ha otorgado un plazo de entre 15 días y tres meses para cerrar la absorción de la entidad. La operación fue sometida a un análisis del impacto de la compra sobre el mercado estadounidense, donde la Fed llegó a admitir que la integración puede tener contrapartidas en regiones como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
Según la Junta de Gobernadores, la compra por parte del Santander abre la puerta al cierre de oficinas y a ajustes de plantilla, además de suscitar algunas dudas sobre la competencia. Pesa a ello, y después de examinar los argumentos del Santander, el supervisor estadounidense considera que existen ventajas para el interés público y han dado el visto bueno a la operación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: 'Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema
- Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
- El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes
- El TSJC avala el despido de una operadora del 112 que desoyó emergencias como agresiones y alertas médicas
- Una tormenta de granizo descarga con fuerza en la Catalunya central: Torelló registra hasta 70 litros en solo una hora
- Andrea, 50 años, vive en una habitación de alquiler: 'Comparto piso para poder darme algún capricho y no solo llegar a fin de mes
- ERC, Junts y PNV señalan a Marruecos y EH Bildu se sume en el silencio ante la crisis migratoria
- Jaume Giró rompe el carnet de Junts y abandona definitivamente el partido