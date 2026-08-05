El traspaso de suelo de Sareb a Casa 47 costará al Estado otros 12 millones de euros

El traspaso de los activos de Sareb a Casa 47 tendrá una factura adicional para el Estado. El 'banco malo' ha pactado abonar 12,32 millones de euros a Aelca, la promotora encargada de gestionar y desarrollar la cartera de Árqura Homes, como compensación por retirar de su perímetro 125 suelos que se incorporarán a la empresa estatal de vivienda, la antigua Sepes.

El pasado 7 de noviembre, el fondo de Activos Bancarios (FAB) Árqura Homes y la promotora firmaron un acuerdo en el que se reconoce a la promotora hasta hace días participada por Värde Partners una "compensación de transmisibilidad" derivada de la retirada de buena parte de las parcelas que previsiblemente esta compañía debía promover para Sareb. El importe pactado es el 2,6% sobre el valor de los suelos susceptibles de ser transferidos a Casa 47, cuantía que se ha cifrado en 12,32 millones de euros. Esto eleva la valoración de los terrenos que recibirá la entidad estatal de vivienda hasta los 474 millones.

Conviene hacer hincapié en esta cifra, ya que el valor de esos suelos que se traspasa es en sí coste para las arcas públicas. El 'banco malo', en su constitución, recibió una serie de activos tóxicos de las cajas de ahorros que pagó emitiendo deuda por el mismo valor. Estos pasivos están avalados por el Estado, así que, si no vende los activos en el mercado, no puede repagar esa deuda y, por lo tanto, la asume el Tesoro.

Este acuerdo surge después de que el Gobierno decidiese en marzo del pasado año paralizar la venta de todas las viviendas y terrenos residenciales de Sareb con el fin de que fuesen traspasados a Casa 47 (entonces aún Sepes). Tras un proceso de análisis, se delimitó el perímetro en 125 parcelas cuyo traspaso se iría ejecutando paulatinamente.

El primer movimiento se ejecutó el 28 de noviembre de 2025, cuando salieron del perímetro gestionado por Aelca 88 terrenos. Durante 2026 está previsto transferir otros 35 y los dos restantes en 2027. La promotora ya cobró 8,91 millones durante el pasado ejercicio y tiene pendientes otros 3,41 millones, que se abonarán una vez se complete la salida efectiva de los activos.

Un acuerdo firmado en 2019

La compensación tiene su origen en el contrato firmado en junio de 2019, cuando Sareb constituyó Árqura Homes para desarrollar promociones en suelos que permanecían en su balance. El vehículo recibió inicialmente activos valorados en 811 millones de euros y encargó a Aelca su gestión integral, el desarrollo de los proyectos y la promoción de las viviendas. En 2023, Sareb recompró el 10% de Árqura que estaba en manos de Värde y pasó a controlar en solitario el vehículo. En esa operación, el fondo concedió además a Sareb una opción de compra sobre el 100% de Aelca.

La retirada de los 125 suelos reduce ahora el volumen de activos sobre el que Aelca podía generar comisiones y honorarios. Para resolver anticipadamente ese impacto, Sareb ha aceptado pagarle el equivalente al 2,6% de su valor. Si alguno de los terrenos no termina transfiriéndose, continuará dentro del contrato de gestión y podrá destinarse a la Administración, venderse a un tercero o desarrollarse para la venta.

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El ingreso se produce además en un momento especialmente relevante para la promotora, que ha cambiado de manos. El 30 de diciembre de 2025, apenas un mes después de cobrar la primera parte de la compensación, Värde Partners aprobó el reparto de un dividendo de 10 millones, seis millones se cargaron al resultado de 2025 y cuatro millones a reservas voluntarias, antes de completar la venta de la compañía a Hipoges, servicer controlado por el fondo Pollen Street Capital a través de Finsolutia, operación anunciada la pasada semana.