Lucía Menéndez, abogada, sobre la nuda propiedad en herencias: "Hay gente que piensa que la casa ya es heredada y que puede hacer lo que quiera con ella, pero no es así"

Los trámites legales y gestiones de una herencia siempre pueden ser complejos, sobre todo si involucran la cesión de una vivienda. En este caso, no todas las personas son conscientes de las responsabilidades de cada uno de los herederos.

De hecho, según la abogada Lucía Menéndez, una de las situaciones que más confusiones genera es la nuda propiedad cuando se hereda una vivienda, ya que a veces no queda claro quién posee realmente la casa heredada.

En qué consiste la nuda propiedad de una vivienda

Antes de nada, la experta fiscal hace una pregunta clave: "¿Te han dejado una casa en herencia, pero solo tienes la nuda propiedad? En menos de un minuto te explico qué significa eso".

En palabras de Menéndez, esta es una situación que puede generar muchas dudas. “Hay gente que piensa que la casa ya es heredada y que puede hacer lo que quiera con ella, pero no es así”, puntualiza.

Al contrario, en estas situaciones la persona no posee un derecho exclusivo sobre el inmueble. Básicamente, cuando un heredero tiene la nuda propiedad de una vivienda es porque otra persona ya tiene el usufructo de ella.

Cuáles son sus efectos sobre la propiedad

Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues estamos hablando de una situación en la que la persona es 'técnicamente' propietaria de la vivienda, aunque no puede disponer de ella.

De este modo, no tendría permitido utilizarla o alquilarla mientras dure el periodo de nuda propiedad. Con ello, la abogada destaca la importancia de informarse adecuadamente durante un proceso de herencia.

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"No basta saber si has heredado una vivienda", recuerda la experta jurídica. Asimismo, la diferencia entre heredar una propiedad completa, la nuda propiedad o el usufructo puede ser muy significativa, suponiendo unos derechos distintos sobre el inmueble heredado.