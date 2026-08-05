Lucía Menéndez, abogada y experta legal: "Hay cosas que hacemos por costumbre, confianza o porque pensamos que tenemos derecho... hasta que aparece el problema"

Hay situaciones y prácticas que son muy habituales entre las personas, volviéndose una costumbre en muchas cosas. Sin embargo, lo que no todos saben es que hay veces donde podemos sufrir malentendidos o problemas con la ley.

Algunas situaciones que pueden generar problemas legales

De hecho, la abogada Lucía Menéndez señala tres prácticas que muchas personas hacen sin pensar, pero que podrían generarles consecuencias legales y efectos muy negativos.

El motivo de estas conductas suele ser la costumbre, confianza o simplemente un desconocimiento de nuestros derechos. Sin embargo, el resultado no tiene por qué ser el deseado.

La primera situación que señala la abogada implica llevarse o vender bienes de los padres fallecidos. En este caso, lo más recomendable sería "tener cuidado con mover objetos o dinero de una herencia antes de aceptarla o repartirla". Al contrario, se pueden generar problemas legales con el resto de herederos.

Mostrar datos personales o retirar dinero sin consentimiento explícito

Otra de las situaciones habituales para muchas personas, sobre todo entre los más jóvenes, sería "publicar capturas de WhatsApp en redes sociales". En este caso, hablamos de compartir conversaciones privadas o enseñar datos personales, por lo que las consecuencias legales pueden ser directas, dependiendo del contenido y uso que se haga de esta información.

El último caso que comenta Menéndez implica las retiradas de dinero en una cuenta compartida. Lo más normal es que cualquier titular de la cuenta acceda a los fondos, sin pensarlo mucho. Aun así, no todo sería tan fácil: "ser titular de una cuenta bancaria no significa que puedas disponer de todo el dinero sin consecuencias".

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Con todo ello, la experta legal aclara que muchas de estas prácticas se realizan "con total normalidad y sin mala intención", aunque el desconocimiento puede afectarnos de forma significativa, generando consecuencias legales sobre las personas.