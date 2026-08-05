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Google reorganiza la cúpula del área de IA: sitúa a Demis Hassabis en un nueov rol tras la marcha de Jeff Dean

La compañía ha informado de que Koray Kavukcuoglu, director de Tecnología de GDM y arquitecto jefe de IA de Google, asumirá el cargo de vicepresidente sénior de Google DeepMind

Archivo - 19 May 2026, US, Mountain View: Head of Google's AI company DeepMind Demis Hassabis speaks at the Google I/O developer conference. Photo: Andrej Sokolow/dpa

Archivo - 19 May 2026, US, Mountain View: Head of Google's AI company DeepMind Demis Hassabis speaks at the Google I/O developer conference. Photo: Andrej Sokolow/dpa / Andrej Sokolow/dpa - Archivo

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Guillermo Calvo

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Renovación en una de las principales áreas de Google tras la marcha de uno de sus principales cargos. La empresa ha anunciado una profunda reorganización en el liderazgo del área de IA del gigante estadounidense, incluyendo la salida de la compañía de Jeff Dean, científico principal y un referente en el desarrollo de esta tecnología, mientras que Demis Hassabis, director de Google DeepMind (GDM) ampliará sus funciones al convertirse en presidente de GDM y Científico Jefe de Alphabet, sin dejar de liderar Isomorphic Labs.

"He dedicado mi vida a trabajar en la IA general, y ahora que entramos en este momento crucial, asumo un nuevo rol como presidente de Google DeepMind y Científico Jefe de Alphabet. Esto me permitirá centrarme en la estrategia a largo plazo y acelerar los avances científicos, incluyendo el aprovechamiento de mi trabajo en Isomorphic para ayudar a curar enfermedades", ha indicado Hassabis a través de su perfil personal en X.

En este sentido, el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, ha destacado los progresos extraordinarios en el desarrollo de la plataforma integral de IA de la compañía, añadiendo la necesidad de "acelerar todo este trabajo" y mantenerse enfocados en la vanguardia de esta tecnología con el fin de poder dar forma al futuro de la IA general y la ciencia.

De tal modo, en cuanto a las nuevas responsabilidades de Demis Hassabis, ganador en 2024 del Nobel de Química junto a David Baker, y John M. Jumper, Pichai ha destacado que el nuevo puesto le permitirá centrarse por completo en dar forma al futuro de la IA general, "un trabajo de vital importancia para Alphabet y para la humanidad".

Asimismo, la compañía ha informado de que Koray Kavukcuoglu, director de Tecnología de GDM y arquitecto jefe de IA de Google, asumirá el cargo de vicepresidente sénior de Google DeepMind, reportando directamente al CEO de Alphabet, Sundar Pichai, además de supervisar el desarrollo del modelo Gemini, la investigación de Frontier AI y los equipos de desarrollo y aplicación de Gemini.

Por último, tras una trayectoria de 27 años, Jeff Dean dejará la multinacional para emprender nuevos proyectos junto con Sanjay Ghemawat, otro veterano de Google, con quien lanzará un proyecto para acelerar los descubrimientos en aprendizaje automático, ciencia e ingeniería.

Noticias relacionadas y más

A este respecto, Dean ha anunciado la fundación junto a Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals y Quoc Viet Le, veteranos en el área de IA e ingeniaría de Google, de la corporación sin ánimo de lucro Discovery Loop.

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