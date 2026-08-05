La Fed calcula que el Santander crecerá un 33% en EEUU con Webster y eleva sus exigencias de supervisión

El visto bueno de la Reserva Federal (Fed) a la compra de Webster —el último gran obstáculo regulatorio en la operación— despeja el camino para que el Santander dé su mayor salto en Estados Unidos, donde el banco central estadounidense calcula que el negocio crecerá un 33%, hasta unos 335.000 millones de dólares (290.287 millones de euros). Sin embargo, la letra pequeña de la autorización emitida este miércoles por la institución que preside Kevin Warsh anticipa una vigilancia regulatoria más estricta en Estados Unidos y abre la puerta a la posibilidad de cierres de sucursales.

La entidad resultante de la fusión controlará 42.300 millones de dólares (36.611 millones de euros) en Connecticut, equivalentes al 23,8% del mercado estadounidense, y pasará a ocupar el primer puesto en el Estado ubicado al oeste de Nueva York. La Fed ha dado el visto bueno porque la cuota se mantiene por debajo del límite legal del 30%. En el conjunto de Estados Unidos, el grupo seguirá contando con menos del 1% de los depósitos bancarios.

Una supervisión más estricta en EEUU

La orden técnica de aprobación de 38 páginas realizada por la Reserva Federal y visto por este periódico también detalla que la entidad resultante de la fusión quedará encuadrada en la Categoría III del sistema de supervisión de la Fed, frente a la Categoría IV en la que se encontraba la filial actual del banco español, Santander Holdings USA.

En términos sencillos, la Categoría III corresponde a entidades con un perfil de riesgo elevado y se aplica a entidades con al menos 250.000 millones de dólares en activos (216.382 millones de euros) consolidados e incluye a bancos como American Express o el regional US Bank. A diferencia de Categoría IV, este sistema regulatorio podría implicar mayores costes regulatorios y mayores exigencias de capital, así como tests de estrés más frecuentes.

Posibles cierres de sucursales

Por otro lado, el informe también señala que el Santander y Webster compiten directamente en seis mercados bancarios del noroeste del país. La Fed también ha reconocido que el Banco Santander aún no ha tomado "ninguna decisión definitiva" sobre el cierre o la fusión de sucursales. Sin embargo, la entidad española sí podrá fusionar una o varias sucursales bancarias con el fin de mejorar la eficiencia de sus servicios en el futuro, indica el informe técnico.

Además, la Junta de Gobernadores encargada de estudiar la operación recibió cuatro comentarios negativos sobre la propuesta de fusión. Entre algunos riesgos señalados, una de las preocupaciones es sobre la posible exposición del banco que dirige Ana Botín al riesgo de sanciones relacionadas con Irán, los controles internos del banco y los posibles efectos de la operación sobre la competencia.

La autorización del banco central estadounidense se suma a las concedidas por la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) y el Banco Central Europeo (BCE). Webster, con sede en Connecticut y más de 80.000 millones de dólares en activos, permitirá al Santander ganar peso en banca comercial y minorista en esa región del país norteamericano.