España, la gran bolsa europea que más gana tras el fin de la pandemia

A principios de mayo de 2023, la OMS puso fin a la emergencia sanitaria internacional por la COVID-19 y los mercados centraron su atención en la recuperación económica. La pandemia dio paso a nuevas preocupaciones como la inflación, el encarecimiento del crédito, la subida de tipos y la guerra de Ucrania. Pero si hablamos de mercados, la bolsa española ha demostrado ser la que mejor se recuperó en Europa de ese periodo de crisis y ya tantea con consolidarse en los 20.000 puntos, tras haber roto esa esperada barrera este martes. Tres años después, el Ibex 35 alcanza máximos históricos, más que duplicando los 9.147 puntos que marcaba cuando la OMS declaró el fin de la emergencia.

El principal motor de esta subida ha sido el sector bancario, que representa cerca del 40% del índice y se ha beneficiado de unos tipos de interés que, de niveles negativos, han pasado al 2,25%, lo que ha permitido al sector un aumento de los márgenes financieros y unos beneficios récord. Junto a la banca, eléctricas como Iberdrola, Endesa o Redeia y constructoras como ACS, Ferrovial y Acciona también han impulsado al selectivo gracias a la estabilidad de sus negocios regulados, la inversión en redes e infraestructuras y su presencia internacional.

Archivo - Logos de Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja / BANCO SANTANDER, BBVA, EUROPA PRESS - Archivo

Desde XTB, el analista Manuel Pinto, también resalta que la economía española ha mostrado una gran robustez frente a otros países en gran parte por las ayudas los fondos NextGen. Pinto añade que España cada vez depende más de las energías renovables y menos de materias primas con un precio volatil como el petróleo.

En cuanto a que el índice español se consolide más allá de los 20.000 puntos, desde XTB se muestran "escépticos" con que esto ocurra porque si bien la economía española está en mejor situación que en otros países, crece la incertidumbre de la política moneteria en cuanto a los tipos de interés y la incógnita de si el precio del crudo va para arriba o para abajo.

España frente a otros mercados europeos

Por buscar referencias frente a sus comparables, mientras que el Ibex gana desde el fin oficial de la pandemia el 119%, el CAC 40, principal índice de la Bolsa de París, apens se revaloriza un 15%. Cotizaba entonces alrededor de los 7.430 puntos y a día de hoy se sitúa en el entorno de los 8.550 puntos.

A diferencia del mercado español, el francés no ha contado con el impulso extraordinario del sector bancario. El CAC 40 tiene un peso muy elevado de compañías de lujo, industria y consumo global, como LVMH, L'Oréal, Schneider Electric, Air Liquide y Sanofi. Estas empresas continuaron creciendo tras la pandemia, pero el sector del lujo perdió parte de su impulso a partir de 2024 por la desaceleración del consumo en China, uno de sus principales mercados.

Poniendo la vista en Berlín, La bolsa alemana ha protagonizado una notable escalada desde mayo de 2023. En ese periodo, el índice DAX ha pasado de situarse en torno a los 15.900 puntos a rebasar los 25.000 al cierre de julio de 2026, lo que equivale a una subida cercana al 60% y a una ganancia de unos 9.500 puntos.

Esta evolución responde, en buena medida, a la mejora de las perspectivas económicas en Europa, la moderación de la inflación y las expectativas de bajadas de los tipos de interés. A ello se ha sumado el impulso de grandes empresas industriales, tecnológicas y del sector de la defensa, favorecidas por el incremento de la inversión en infraestructuras y seguridad, así como por el auge de la inteligencia artificial.

La bolsa británica también ha vivido un proceso de recuperación desde mayo de 2023. El FTSE 100, principal índice de la Bolsa de Londres, actualmente se encuentra en torno a los 11.000 puntos, es decir, ha disfrutado una revalorización de un 40% aproximadamente. En comparación con el parqué español, el FTSE 100 no está dominado por la banca, sino por grandes multinacionales de los sectores de energía, minería, farmacéuticas y bienes de consumo. Compañías como Shell, AstraZeneca, HSBC, Unilever o Rio Tinto han sostenido la evolución del índice gracias a la fortaleza de sus negocios internacionales.

La evolución de la Bolsa que mas tiene que ver con la española es la italiana. Por dos razones: fue una de las grandes beneficiadas tras el fin del COVID-19 y se debió en gran parte al buen ritmo de las entidades financieras.

De ese periodo a día de hoy, en el que la Bolsa de Milán se encuentra alrededor de los 52.000 puntos, ha experimentado un crecimiento cercano al 92%. Entidades como Intesa Sanpaolo, UniCredit o Banca Monte dei Paschi di Sienase han visto claramente favorecidas por el ciclo de altos tipos de interés del Banco Central Europeo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el incremento de los principales índices bursátiles de los mercados europeos.

La evolución de las bolsas de Estados Unidos

El Ibex también supera claramente a los grandes índices estadounidenses. El S&P 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos, ha pasado de cotizar en torno a los 4.140 puntos el 5 de mayo de 2023 a situarse cerca de los 7.450 puntos a 31 de julio de 2026, lo que supone una revalorización cercana al 80%.

Por su parte, el Dow Jones ha avanzado desde los 33.700 hasta los 52.200 puntos, con una subida aproximada del 55%. Ambos índices han encadenado máximos históricos durante este periodo, impulsados por el sólido crecimiento de las grandes compañías estadounidenses y unos beneficios empresariales superiores a lo esperado.