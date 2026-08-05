Lo que 100.000 euros compraban en Barcelona hace años y lo que permiten hoy: la cruda realidad del mercado inmobiliario

Es un hecho para muchas personas cómo han cambiado los precios de la vivienda en algunas zonas del país, sobre todo en las grandes ciudades. El encarecimiento del metro cuadrado y el aumento de la demanda no han hecho más que complicar las cosas para muchos compradores.

Un gran ejemplo de esta subida de precios es Barcelona, una ciudad en la que comprar la vivienda más sencilla puede suponer toda una inversión a gran escala.

En este caso, el inversor inmobiliario José Muñoz compara presupuestos en diferentes épocas, para analizar qué podían comprar tus padres en Barcelona y cuál es la oferta actual para muchos jóvenes.

Cuál es la oferta con presupuestos desde los 50.000 a 300.000 euros

En la época de tus padres, 50.000 euros no serían suficientes para comprar una vivienda muy cara, nada de lujo, pero permitía comprar una vivienda digna. En cambio, actualmente en Barcelona no es posible comprar casi nada, a excepción de parcelas específicas y limitadas, como una plaza de garaje. En este caso, comprar una vivienda no sería posible.

Con un presupuesto de 100.000 euros hace unos años, las opciones empezaban a ser más numerosas, esta cantidad permitía decidir entre diferentes alternativas, incluso en el centro de la ciudad. En cambio, a día de hoy con ese precio "tienes que irte muy a las afueras", o incluso una alguna vivienda que esté ocupada o inmuebles de este estilo.

En la época de tus padres, teniendo 300.000 euros disponibles, "comprabas en buenos barrios, viviendas grandes", es decir, te podías permitir una vivienda de buena calidad. A día de hoy, es posible comprar pisos pequeños en las afueras, aunque también sería necesario elegir de forma adecuada.

Diferencias entre fondos de 500.000 y un millón de euros

En esos años, con 500.000 euros te podías permitir comprar pisos muy lujosos, como áticos, prácticamente accesibles solo para celebridades y grandes personalidades. Al contrario, en esta época es posible comprar un piso asequible con esta cantidad de dinero, y sin estar ubicado en el centro de Barcelona.

En la época de tus padres, un millón de euros era más que suficiente para acceder a las mejores viviendas, tanto en primera línea de playa o como en chalets, es decir, cualquier tipo de inmueble. Y en la actualidad, con este dinero te podrías permitir un buen piso en el centro de Barcelona, pero no más de ello.

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De este modo, a pesar de contar con un presupuesto inimaginable para muchos, la oferta, a pesar de ser de gran calidad, continuaría siendo limitada, comparada con las viviendas accesibles hace varios años.