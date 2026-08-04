¿Puedes irte de viaje estas vacaciones si estás de baja médica? Un abogado laboralista lo aclara

Las vacaciones suelen ser el momento del año en el que muchas personas aprovechan para desconectar, cambiar de ciudad, visitar a familiares o pasar unos días fuera de casa. Pero la situación se complica cuando el trabajador se encuentra de baja médica. En ese caso, surgen dudas muy habituales: ¿puedo viajar?, ¿tengo que pedir permiso?, ¿me pueden quitar la prestación?, ¿la empresa puede usar ese viaje en mi contra?

La respuesta no es un sí ni un no rotundo. Estar de baja médica no significa estar encerrado en casa, pero tampoco permite hacer cualquier plan sin consecuencias. La incapacidad temporal existe porque una persona no puede trabajar por una dolencia física o psíquica, y todo lo que haga durante ese periodo debe ser compatible con su recuperación. Por eso, antes de reservar un viaje o subir fotos a redes sociales, conviene saber dónde está el límite.

Viajes y bajas médicas

El abogado laboralista Sebastián Ramírez explica que la incapacidad temporal o baja laboral es el periodo en el que una persona no puede acudir a su puesto de trabajo por una incapacidad física o psíquica. A partir de ahí, recuerda que “la ley no establece una prohibición expresa”, pero eso no significa que el trabajador pueda actuar como si no estuviera de baja. Lo importante es que el viaje no vaya en contra del proceso de curación ni contradiga las indicaciones médicas.

La base legal está en la Ley General de la Seguridad Social. Su artículo 175 prevé que el derecho al subsidio por incapacidad temporal pueda ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario actúe fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, trabaje por cuenta propia o ajena, rechace o abandone el tratamiento sin causa razonable o no acuda a los reconocimientos médicos previstos. Por eso, el problema no es viajar, sino realizar actividades incompatibles con la baja, saltarse citas médicas o dificultar el control de la situación.

Por ejemplo, si una persona está de baja por un problema de rodilla y el médico le ha indicado reposo, no tendría sentido irse de vacaciones a caminar durante horas, hacer rutas exigentes o realizar actividades que puedan agravar la lesión. En ese caso, el viaje podría interpretarse como contrario a la recuperación. En cambio, si la baja es por depresión o ansiedad y el médico aconseja salir, cambiar de entorno, caminar, estar con familiares o despejarse, un viaje tranquilo puede ser compatible con la baja e incluso beneficioso para el tratamiento.

Consultar al médico

Por eso, la recomendación más prudente es consultar siempre con el médico antes de viajar. No basta con pensar que el destino es tranquilo o que el viaje no va a afectar. Lo mejor es pedir una valoración médica y, si es posible, dejar constancia por escrito de que el desplazamiento no perjudica la recuperación. También es fundamental acudir a todas las revisiones, estar localizable y atender cualquier requerimiento del INSS, la mutua o los servicios médicos.

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Prestación

El riesgo no es solo perder la prestación. Si la empresa acredita que el trabajador ha realizado actividades incompatibles con su estado de salud, podría intentar justificar una sanción o incluso un despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual. Para ello necesitaría pruebas: publicaciones en redes sociales, informes de detectives, testigos o documentación que muestre que el viaje contradice la baja. Ahora bien, no cualquier foto de vacaciones demuestra fraude. Lo decisivo será si la actividad realizada perjudica la recuperación o demuestra que la persona sí podía trabajar pese a estar de baja.