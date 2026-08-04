Empieza el plazo para solicitar las ayudas de hasta 4.500 euros para comprar un coche eléctrico: requisitos y cómo solicitar el plan Auto+

A partir de este martes 4 de agosto, los ciudadanos ya pueden presentar telemáticamente las solicitudes del Programa Auto+, el nuevo sistema de ayudas del Gobierno para incentivar la compra de vehículos eléctricos y electrificados. El plan, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, contempla subvenciones de hasta 4.500 euros para particulares y pretende impulsar un mercado que continúa creciendo en España, aunque todavía representa una pequeña parte del parque automovilístico nacional.

Con una dotación inicial de 400 millones de euros para 2026, el Programa Auto+ sustituye al esquema de ayudas del MOVES en lo relativo a la adquisición de vehículos. Además, como recoge el BOE, tiene carácter retroactivo para los coches comprados desde el 1 de enero de 2026, siempre que cumplan las condiciones fijadas por el real decreto que regula la convocatoria.

Cómo solicitar la ayuda

Tal y como explica el Ministerio de Industria y Turismo, las solicitudes deberán presentarse por vía telemática a través de la plataforma habilitada por el propio ministerio. El plazo se abre este 4 de agosto y permanecerá disponible, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que se agote antes el presupuesto.

El programa distingue dos líneas de beneficiarios: una dirigida a particulares y otra para autónomos y empresas. En el caso de las personas físicas que no desarrollan una actividad económica, la ayuda máxima para un turismo eléctrico (categoría M1) alcanza los 4.500 euros. Para autónomos y microempresas puede llegar a 6.000 euros, mientras que las furgonetas eléctricas pueden recibir hasta 7.500 euros en determinados supuestos.

Cuánto dinero puedes recibir

A diferencia del antiguo MOVES, el importe no es fijo. La cuantía final se calcula mediante un sistema de puntuación basado en tres criterios:

Eléctrico : los vehículos 100% eléctricos reciben una mayor ayuda que los híbridos enchufables.

: los vehículos 100% eléctricos reciben una mayor ayuda que los híbridos enchufables. Económico : se favorecen los modelos de menor precio, especialmente los turismos de hasta 35.000 euros antes de impuestos.

: se favorecen los modelos de menor precio, especialmente los turismos de hasta antes de impuestos. Europeo: obtienen una mayor puntuación los vehículos y baterías fabricados en la Unión Europea.

Para poder acogerse al programa, los vehículos deben contar con etiqueta CERO de la DGT y respetar los límites máximos de precio establecidos en la normativa. En el caso de los turismos de hasta siete plazas, el precio no podrá superar 45.000 euros antes de impuestos y descuentos comerciales.

Un mercado en crecimiento

El lanzamiento del Programa Auto+ llega en un momento en el que la movilidad eléctrica continúa ganando peso en España. Las matriculaciones de vehículos electrificados mantienen una tendencia al alza durante 2026 y el Gobierno confía en que el nuevo sistema de ayudas contribuya a acelerar la renovación del parque automovilístico y el despliegue de vehículos de cero emisiones.

No obstante, el sector todavía afronta retos como el precio de compra, la infraestructura de recarga o la penetración del vehículo eléctrico en determinados segmentos. Un ejemplo es el del taxi, donde apenas el 5,9% de la flota española es eléctrica, pese al aumento de las ventas y al crecimiento de los puntos públicos de recarga.

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Con la apertura del plazo de solicitudes, el Gobierno da el pistoletazo de salida a un programa con el que aspira a impulsar la compra de vehículos eléctricos, favorecer la producción europea y facilitar que más conductores den el salto a una movilidad de bajas emisiones.