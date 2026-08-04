Mapfre y Carrefour ponen en marcha la comercialización conjunta de seguros

Carrefour y Mapfre amplían sus sinergias con la puesta en marcha de la comercialización conjunta de seguros. La multinacional de tiendas y supermercados de origen francés dará este pasó a través de la agencia de Seguros Vinculada, dando así el primer paso operativo del acuerdo de distribución en exclusiva que ambas compañías anunciaron a principios de año.

Desde esta primera semana de agosto, los clientes de la cadena de distribución ya pueden contratar los primeros productos desarrollados en el marco de esta alianza, entre ellos seguros de accidentes, decesos y un seguro para proteger el importe de la cesta de la compra.

Uno de los principales incentivos de la oferta será la integración con el programa de fidelización El Club Carrefour. Los socios que contraten una nueva póliza o renueven alguno de los principales seguros comercializados acumularán un 3% del importe en su ChequeAhorro, el sistema de descuentos de la compañía, que cuenta con más de 11 millones de usuarios.

Las dos empresas han apostado por un modelo de contratación omnicanal, de forma que los clientes podrán informarse y suscribir las pólizas tanto por canales digitales como por vía telefónica.

Con el inicio de la comercialización, Carrefour amplía su catálogo de servicios con una oferta aseguradora desarrollada junto a Mapfre, mientras que la aseguradora refuerza su capacidad de distribución aprovechando la red comercial del grupo de distribución.

Las compañías han adelantado que la oferta inicial se irá ampliando de forma progresiva con nuevos productos adaptados a las necesidades de los consumidores.

Carrefour opera en España con una red formada por 204 hipermercados, 161 supermercados Carrefour Market, 1.221 tiendas Carrefour Express, 70 establecimientos Supeco y su plataforma de comercio electrónico.

Por su parte, Mapfre cuenta con 7,2 millones de clientes en España, cerca de 11.000 empleados y una red de 3.200 oficinas. En 2025, la aseguradora incrementó un 11,1% el volumen de primas en el mercado español, hasta los 9.622 millones de euros, mientras que obtuvo un beneficio neto de 436 millones, un 24,5% superior al registrado un año antes.