Los locales comerciales 'prime' mejor situados se encarecen un 9,6% impulsados por la escasez de oferta

El inmueble se encuentra en la intersección entre el carrer Provença y Pau Claris, a escasos metros de Avinguda Diagonal y en una de las zonas de Barcelona "más destacadas por su carácter comercial, oficinas 'premium' y proximidad a zonas de alto poder adquisitivo", según el anuncio de la inmobiliaria Laborde Marcet, que comercializa el activo a través de su página web. Se trata de un local en planta baja de 450 metros cuadrados, con 10 metros de fachada principal. ¿Su precio de venta? 1.200.000 euros, con la promesa de una rentabilidad anual del 4,3% y una renta mensual de 4.300 euros (más IVA) a cargo del negocio que finalmente se instale allí.

El inmueble es solo un ejemplo de los cientos de locales comerciales situados en zonas 'prime' —los activos mejor ubicados por afluencia, como Plaça Catalunya o Portal de l'Àngel—, cuyos precios subieron un 9,6% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Banco de España.

La cifra sitúa a este segmento por encima del conjunto de los locales comerciales, que aumentaron un 6,6% interanual en el mismo periodo; también por encima del crecimiento de las oficinas, que avanzaron un 7%, y del índice general de precios de inmuebles comerciales, que creció un 7,9% interanual en el primer trimestre, con las naves industriales a la cabeza, seguidas de los locales 'prime'.

Escasez de oferta

"En los locales comerciales mejor situados confluyen tres factores: escasez de producto disponible, interés de 'retailers' solventes y capacidad de generar valor patrimonial a largo plazo", afirma Clara Matías, directora de Retail High Street de Laborde Marcet. A su juicio, el comportamiento de los locales 'prime' responde a una dinámica distinta a la del mercado comercial en general, debido a su atractivo para marcas que buscan visibilidad, tráfico peatonal y posicionamiento.

Sin embargo, es precisamente la falta de oferta una de las principales explicaciones detrás del encarecimiento. "El nivel de disponibilidad de locales comerciales en estos ejes 'prime' es inexistente, con una tasa del 0% tanto en Madrid como en Barcelona, frente al 5% y al 2%, respectivamente, del año anterior", señalaba en abril la consultora Cushman & Wakefield, en referencia a los locales ultra prime o de lujo —Serrano y Ortega y Gasset, en Madrid, o Passeig de Gràcia, en Barcelona—.

La firma vincula este dinamismo al turismo internacional, que superó los 92,2 millones de visitantes en España en 2025 (+3,5% interanual), consolidando al país como uno de los principales destinos de consumo de lujo en Europa.

El retail mantiene el pulso inversor

Los datos más recientes de CBRE, correspondientes al primer semestre de 2026, confirman esa misma tensión entre demanda y oferta en el segmento High Street. La disponibilidad se mantiene en mínimos históricos, en torno al 1% en Madrid y al 2% en Barcelona, mientras las rentas 'prime' permanecen estables en 245 euros por metro cuadrado al mes, tras las subidas registradas durante 2025.

La moda lidera las nuevas aperturas, con el 35% de las transacciones del semestre, seguida del specialty retail —ópticas, belleza y perfumería— y de la restauración.

En el plano inversor, el sector retail movió más de 1.600 millones de euros en el primer semestre (+3% interanual), situándose como el tercer segmento inmobiliario por volumen en España, solo por detrás de living y hoteles. Las rentabilidades 'prime' en High Street se mantienen en el 3,75%.

El comercio físico gana peso estratégico

La serie del Banco de España también muestra que los precios de los locales comerciales han dejado atrás la fase de mayor volatilidad de años anteriores. Tras los descensos registrados en distintos momentos del periodo 2020-2023, tanto los locales comerciales como los 'prime' encadenan una recuperación sostenida, con tasas positivas en el arranque de 2026.

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Para Laborde Marcet, la explicación reside en la estabilización del comercio electrónico y la consolidación del comercio físico, que no habría perdido relevancia, sino cambiado de función. "Las tiendas en ubicaciones 'prime' son mucho más que un espacio de venta. Representan una oportunidad para reforzar el posicionamiento de una marca, conectar con su público y generar experiencias diferenciales. Por eso, los retailers siguen priorizando este tipo de emplazamientos, incluso en contextos de mayor exigencia en costes", concluye Matías.