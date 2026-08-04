Juanma Lorente, abogado laboralista: "Tu antigüedad en la empresa no debe ser la fecha en la que te hicieron indefinido"

Cuando una persona empieza a trabajar en una empresa, siempre pueden surgir dudas en lo que se refiere al contrato y sus condiciones laborales.

Muchas personas no suelen tener claro lo que puede implicar un contrato indefinido o temporal, así como el periodo de antigüedad que le correspondería. Por ello, informarse sobre la normativa puede ser clave en algunos casos.

Desde cuándo empieza la antigüedad en la empresa

Según confirma el abogado Juanma Lorente, aunque a un empleado le hagan indefinido después de mucho tiempo en el puesto de trabajo, su antigüedad empieza desde el momento en que entró en la empresa, no cuando se firmó el nuevo contrato.

En este caso, la antigüedad real del trabajador debe ser la fecha en la que comenzó su actividad laboral en la empresa. “Siempre que no hayas estado fuera de la empresa más de tres meses, tu vínculo con la empresa sigue vivo”, asegura el abogado.

“Tu fecha de antigüedad será la primera en la que entraste en la empresa a través de un contrato temporal”, señala. De este modo, una empresa no puede fijar esta fecha en el mismo dia en que hicieron definido al trabajador.

Cómo puede afectar este periodo en el trabajador

“Esto es importantísimo”, admite Lorente. En caso contrario, podrías perder el derecho a un plus de antigüedad en la empresa, sin saberlo. Además, en caso de despido, la indemnización recibida podría ser menor de la que le corresponde.

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En todo caso, el experto recomienda actuar cuanto antes, sobre todo si observamos un dato extraño en la nómina: “Si en tu nómina ves una fecha que no te cuadra, asesórate y reclama”.