Las farmacéuticas AstraZeneca y Bristol Myers Squibb contemplan su fusión en un acuerdo de 350.000 millones

La farmacéutica británica AstraZeneca y la estadounidense Bristol Myers Squibb (BMS) estarían negociando su fusión, según publicó ayer Financial Times. De tirar hacia adelante la integración, no confirmada aún por ninguna de las dos partes, el acuerdo daría lugar a una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, con un valor conjunto cercano a los 400.000 millones de dólares (unos 348.000 millones de euros), según recogen Efe o Reuters.

De acuerdo con lo publicado a lo largo del día, estas conversaciones estarían en una fase muy preliminar, pero la noticia ya generó reacción en los mercados: las acciones de AstraZeneca llegaban a desplomarse este lunes hasta un 7,8% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Bristol Myers Squibb subían más de un 5% en la negociación previa a la apertura de Wall Street.

La operación supondría que una compañía con sede en el Reino Unido, adquiriese uno de los principales grupos farmacéuticos de Estados Unidos. El problema es el importante escrutinio regulatorio que probablemente llevarían a cabo las autoridades de competencia de Estados Unidos, pues la administración Trump ha situado entre sus prioridades el impulso de la inversión nacional en el sector farmacéutico y el refuerzo de la producción en territorio estadounidense.

De hecho, el pasado año, la propia AstraZeneca anunció su intención de cotizar directamente en la Bolsa estadounidense para aprovechar las mayores valoraciones del mercado norteamericano. Esta farmacéutica, con importante presencia en Barcelona, ha más que cuadruplicado su valor bursátil desde que Pascal Soriot asumió la dirección ejecutiva hace catorce años, superando con holgura el comportamiento del índice FTSE 100 y de su principal competidor británico, GSK.

El mayor escollo de la fusión es el peso que ambas compañías tienen en el mercado oncológico y los riesgos para la competencia que puedan ver las autoridades en eso. Los resultados del segundo trimestre de AstraZeneca, publicados la semana pasada, reflejaron que la demanda de tratamientos contra el cáncer y enfermedades raras continúa siendo el principal motor de crecimiento de la compañía. En 2025, el negocio de oncología generó alrededor de 25.000 millones de dólares en ventas, casi la mitad de la facturación total del grupo, mientras que el área cardiovascular, renal y metabólica aportó unos 12.000 millones.

En el caso de Bristol Myers Squibb, los medicamentos oncológicos representaron más del 40% de las ventas durante el primer semestre de 2026. Además, ambas compañías compiten directamente en el mercado de las inmunoterapias contra el cáncer.

Las fusiones en este mercado

El análisis de esta posible operación por parte de AstraZeneca llega cerca de doce años después de que la farmacéutica británica rechazara una oferta de compra lanzada por Pfizer.

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Las grandes fusiones en la industria farmacéutica han sido escasas en los últimos años debido al endurecimiento del control antimonopolio y a la presión de las autoridades estadounidenses para contener el precio de los medicamentos. Entre las principales operaciones recientes destacan la compra de Celgene por Bristol Myers, la adquisición de Allergan por AbbVie en 2020 y la integración de Takeda y Shire en 2019.