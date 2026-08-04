La fabricante de bolsas de basura Saplex acelera su expansión con una inversión récord de 11 millones tras superar los 91 millones de facturación

La fabricante catalana de bolsas de basura Saplex acelera su plan de crecimiento con la mayor inversión de su historia. Así lo ha constatado la compañía tras anunciar este martes que destinará 11 millones de euros durante 2026 a ampliar su capacidad productiva, culminando un ciclo de tres años en el que habrá movilizado 27,3 millones de euros para modernizar sus instalaciones, incorporar nueva maquinaria y avanzar en la digitalización de sus procesos.

La empresa, con sede en Canovelles (Vallès Oriental) y uno de los principales proveedores de Mercadona, invertirá este año en la adecuación de una nueva nave industrial de 3.600 metros cuadrados, adquirida en 2024, así como en la incorporación de nuevos equipos de producción para responder al incremento de la demanda tanto en España como en los mercados internacionales.

El esfuerzo inversor llega después de que Saplex cerrara 2025 con una facturación récord de 91,5 millones de euros, un 4,4% más que el año anterior, y un EBITDA de 11,9 millones de euros. La compañía obtuvo además un beneficio antes de impuestos de 7,8 millones y prevé aumentar otro 5% sus ingresos en 2026, apoyada en la ampliación de su capacidad industrial.

Más de la mitad de las bolsas de basura vendidas en España

La compañía continúa reforzando su liderazgo en el mercado nacional. Según los datos facilitados por la empresa, el 55,5% de las bolsas de basura que se comercializan en España llevan el sello de Saplex, una cuota de mercado que ha aumentado 1,5 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior y que supone que más de una de cada dos bolsas de basura vendidas en el país procede de sus fábricas.

Este crecimiento consolida la recuperación iniciada tras la crisis de costes de materias primas y energía que afectó al sector en 2021. Ya en 2024 la empresa había recuperado los niveles de rentabilidad y desde entonces ha mantenido una estrategia centrada en ampliar capacidad productiva para sostener el crecimiento de la demanda.

Portugal impulsa la expansión internacional

El principal mercado exterior de Saplex continúa siendo Portugal, donde la compañía ya alcanza una cuota de mercado del 20%, impulsada por la expansión de Mercadona, que suma 73 supermercados en el país vecino y que hacen que la empresa considera el mercado portugués uno de los principales motores de su internacionalización.

Más allá del país luso, actualmente, el negocio internacional todavía representa el 8% de la facturación de Saplex, con presencia en países como Francia, Suecia, Noruega, Finlandia, Lituania, República Dominicana y Chile, dentro de una estrategia orientada a diversificar su presencia fuera de España.

Más capacidad y más empleo

El crecimiento industrial también tendrá reflejo en la plantilla. Saplex cerró 2025 con una media de 157 trabajadores, nueve más que un año antes, y prevé alcanzar los 170 empleados durante 2026, en paralelo a la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones.

Noticias relacionadas

Fundada hace cinco décadas, la compañía, asegura, ha convertido la innovación en uno de sus principales ejes de crecimiento. Fue pionera en España con el lanzamiento de las primeras bolsas de basura en rollo en 1975 y, posteriormente, desarrolló productos como las bolsas perfumadas, las compostables (1997), las de absorción de olores (2009) o el sistema SpeedRoll, con bolsas separadas y enrolladas individualmente. Hoy, ese liderazgo en innovación se acompaña de un ambicioso plan industrial con el que la empresa busca seguir ganando capacidad y cuota de mercado tanto dentro como fuera de España.