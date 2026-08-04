La compraventa de empresas alimentarias crece 3% en el primer semestre, gracias al empuje de la industria cárnica

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector alimentario español mantiene el pulso pese a la incertidumbre económica internacional. Durante el primer semestre de 2026 se cerraron 67 operaciones, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, según el último informe elaborado por Albia IMAP.

La actividad estuvo marcada por un inicio de año especialmente intenso, con 40 transacciones entre enero y marzo, mientras que el segundo trimestre registró una cierta moderación con 27 operaciones completadas. Aun así, el volumen acumulado se mantiene en niveles similares a los alcanzados en 2025, reflejando la fortaleza del sector como uno de los principales focos de interés para los inversores.

Por segmentos, la industria cárnica lideró la actividad corporativa entre abril y junio, seguida por las empresas hortofrutícolas, las dedicadas a panadería y bollería, y los sectores de huevos y productos lácteos.

El informe también pone de manifiesto el predominio del capital nacional en este mercado. Las operaciones domésticas representaron el 70% del total, más del doble que las transacciones transfronterizas, que concentraron el 30%. Además, el inversor industrial español fue el principal protagonista al participar en el 40% de las adquisiciones cerradas durante el semestre.

En cuanto al perfil de las compañías adquiridas, los productores y fabricantes continuaron siendo el objetivo preferente de los compradores, al concentrar el 67% de las operaciones realizadas en el segundo trimestre. Les siguieron las empresas de distribución, con un 26%, mientras que las explotaciones agrícolas y los negocios vinculados al canal Horeca representaron un 4% cada uno.

El socio de Albia IMAP, Ricardo Dávila, prevé que esta tendencia continúe durante la segunda mitad del año. "Anticipamos que el sector alimentario mantendrá un elevado dinamismo corporativo, respaldado por procesos de venta relevantes ya en curso, ambiciosas estrategias de crecimiento inorgánico y un interés inversor que continúa siendo sólido", afirma.

Las bebidas ganan peso

Dentro del conjunto del sector agroalimentario, el negocio de las bebidas sigue ocupando una posición destacada. Desde 2015 ha concentrado el 26,5% de todas las operaciones de fusiones y adquisiciones registradas en la industria, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia productos más saludables y diferenciados.

El informe destaca especialmente el avance de las bebidas con bajo o nulo contenido en azúcar. España lidera en Europa esta transformación y cerca del 66% de la producción nacional de refrescos ya presenta un contenido reducido o inexistente de azúcares.

Esta evolución está favoreciendo el crecimiento de categorías como las bebidas funcionales, probióticas y fermentadas, entre ellas la kombucha, así como de otras propuestas con menor graduación alcohólica o listas para consumir ('ready-to-drink'), segmentos que concentran un creciente interés tanto de los consumidores como de los inversores.