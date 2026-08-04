Catalunya encabeza la subida del paro en julio pese a liderar la creación del empleo

Catalunya fue la comunidad autónoma que registró el mayor aumento del desempleo en julio, tras sumar 7.705 desempleados, lo que supone un incremento del 2,51% con respecto al mes de junio, hasta alcanzar los 314.874 parados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A su vez, el mercado laboral también aportó otro contraste: fue la comunidad que más afiliados ganó durante el mes, con 16.529 cotizantes más, hasta elevar la afiliación a un máximo de 4 millones de trabajadores.

El paro cae un 1,4% este año

Pese al repunte del desempleo en el último mes, el paro continúa estando por debajo de los niveles que registró hace un año. En términos interanuales, la cifra de parados cae en 4.549 personas, lo que implica una caída del 1,42%.

Con este dato, Catalunya lidera el repunte del paro en julio y se coloca por delante de Valencia, comunidad que registró 7.021 desempleados más en este periodo, y Madrid, que sumó 3.822 parados. El dato nacional de paro sube hasta los 2,3 millones de personas.

El desempleo subió en las cuatro provincias catalanas. La provincia de Lleida registró el mayor repunte mensual, con un alza del 3,35%, por encima de Barcelona (+2,57%); Tarragona (+2,19%) y Girona (+1,86%). Si esta cifra se mide en términos interanuales, el paro baja en todas las provincias. Girona encabeza la caída del desempleo (-4,23%), con Lleida por detrás (-1,98%), Tarragona (-1,58%) y Barcelona (-1,3%).

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Por sectores, la caída de ocupación se observó con más fuerza en el sector de servicios, que sumó 3.718 parados más, casi la mitad. Le siguieron la construcción (559 parados), la industria (406) y la agricultura (32). A esta cifra se suma los 2.990 parados que no disponían de trabajo anterior.