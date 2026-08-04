BBVA Seguros aumenta un 9% el ahorro gestionado en seguros de vida hasta los 11.971 millones

BBVA Seguros cerró el primer semestre de 2026 con 11.971 millones de euros en provisiones gestionadas en el negocio de vida, un 9% más que un año antes, impulsado por el crecimiento del ahorro de sus clientes.

La aseguradora emitió 1.402,4 millones de euros en primas entre enero y junio, lo que representa un incremento interanual del 5,9%, mientras que el beneficio alcanzó los 166,2 millones de euros, prácticamente en línea con el registrado en el mismo periodo del año anterior (+0,1%). La entidad precisa que, excluyendo el ingreso extraordinario contabilizado en 2025 por el acuerdo con Allianz, el beneficio habría crecido un 18%.

Del volumen total de primas, 1.299 millones de euros correspondieron a negocios individuales de riesgo y ahorro (+6,3%), de los que 914,7 millones procedieron de productos de ahorro. En el segmento de riesgo, BBVA destacó el comportamiento del ramo de salud, cuyas primas aumentaron un 11,5%, por encima de la media del sector.

El consejero delegado de BBVA Seguros, Eugenio Yurrita, atribuyó el crecimiento del ahorro gestionado a la confianza de los clientes y señaló que la estabilización de los tipos de interés está favoreciendo la evolución del negocio, especialmente en el ahorro individual, que avanzó un 7,4% interanual.

Unos resultados récord

Los resultados de BBVA Seguros se conocen apenas unos días después de que el grupo BBVA presentara unas cuentas semestrales de récord. La entidad financiera obtuvo un beneficio atribuido de 6.051 millones de euros entre enero y junio, un 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por la fortaleza de su negocio en México, que volvió a consolidarse como el principal mercado del banco al aportar cerca de la mitad de las ganancias del grupo. El banco también anunció un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por importe de 2.000 millones de euros y elevó sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

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En concreto, México generó 2.979 millones de euros de beneficio, un 15,8% más interanual, mientras que España aportó 2.172 millones, un 2,3% más. El grupo también registró fuertes avances en América del Sur y Turquía, apoyado en el crecimiento de la actividad comercial. Entre enero y junio, el margen bruto aumentó un 17,3%, hasta los 21.159 millones de euros, mientras que el margen de intereses avanzó un 20,3%, reflejo del dinamismo del negocio bancario en sus principales mercados. En este contexto, la evolución de BBVA Seguros refuerza la estrategia de diversificación del grupo financiero.