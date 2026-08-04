Alex Bermúdez, asesor energético: "Con lo que cuesta un café, puedes encender el ventilador durante 20 noches"

La época de verano se ha convertido en un periodo de gran dificultad para muchos ciudadanos, sobre todo en lo que se refiere al gasto de suministros energéticos.

En algunos hogares españoles, encender el aire acondicionado o poner un rato el ventilador se convierte en una decisión complicada, que supone hacer cuentas y calcular el posible gasto futuro.

Coste energético del aire acondicionado y cómo disminuirlo

Ahora bien, ¿cuánto nos puede costar tener el aire acondicionado durante toda la noche? Pues según Alex Bermúdez, asesor energético, el gasto no sería tan elevado como parece, aunque todo depende de cómo usamos el aparato de refrigeración.

"El aire de tu habitación encendido toda la noche te va a costar 45 céntimos", asegura el experto. Sin embargo, no es aconsejable apagar y encender de forma consecutiva el aparato, ya que puede aumentar el gasto energético.

Asimismo, el experto desaconseja tener el aire acondicionado a temperaturas demasiado bajas, debido a que el coste mensual de la luz puede aumentar bastante. "Por cada grado que bajamos la temperatura de nuestro aire, sube el consumo entre un 6% y 8%", añade.

Por ello, lo más recomendable sería mantener el aparato entre 23 °C y 25 °C durante toda la noche y, con ello, evitar sorpresas inesperadas en nuestra factura de la luz.

Cuánta energía puede consumir un ventilador

Sin embargo, si hablamos del ventilador, el coste añadido sobre nuestra factura energética es mucho menor que en el caso anterior. "Con lo que cuesta un café, puedes encender el ventilador durante 20 noches", puntualiza el asesor de energía.

"Un ventilador de media consume unos 60 W", señala. Si multiplicamos esta cifra por las ocho horas que solemos emplear para dormir, equivale a casi medio kilovatio de consumo.

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En pocas palabras, tener el ventilador encendido durante toda la noche supone unos 5 céntimos más en nuestra factura de la luz. Ahora bien, estos cálculos se aplican teniendo en cuenta una tarifa estándar de 10 u 11 céntimos por kilovatio, por lo que los costes pueden ser diferentes en cada caso.