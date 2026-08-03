Coyuntura
El turismo roza los 50 millones en la primera mitad del año tras un avance del 4,6%
El sector mantiene el crecimiento de 2025 y consolida la tendencia de un mayor ritmo de gasto que de llegadas
Después de crecer en el primer trimestre un 2,5%, la llegada de turistas extranjeros cogió impulso en abril, gracias a la Semana Santa y la guerra de Irán, con un avance del 5,2% y se disparó en mayo, con un alza del 9,5%, pero en junio ha vuelto a la 'normalidad' de los primeros meses, con un avance del 2,9%. En concreto, 9,7 millones de turistas internacionales entraron en el país en el sexto mes del año, lo que eleva a 46,6 millones el recuento de los seis primeros meses de 2026, un 4,6% más que en la primera mitad de 2025.
El gasto total de los turistas internacionales se situó en 63.800 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año previo. En junio, el gasto realizado fue de 13.579 millones de euros, un 4% más en tasa interanual. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan dos tendencias: el crecimiento es similar al del año pasado, tanto en número de llegadas (4,7% en 2025, frente al 4,6% en 2026) como de gasto (7,5% en 2025 y 7% en 2026), y el gasto crece por encima del progreso de turistas.
Una vez más que Reino Unido fue el principal país emisor de visitantes a España en el semestre, con más de 9,9 millones y un aumento del 4,3%; seguido de Alemania, con casi 5,7 millones y un retroceso del -1,1%, y Francia, con cerca de 5,6 millones y un incremento del 1%. Y destaca el fuerte crecimiento de los visistantes procedentes de Estados Unidos (9,5% más), de Italia (8,7%) y de Portugal (7,7%).
Madrid, tercera en gasto
Por regiones, Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma que más turistas recibe en los primeros seis meses, con 9,6 millones de llegadas y un aumento del 3,5% respecto al mismo período de 2025, el doble que un año antes, cuando el crecimiento era del 1,7%. Le sigue Canarias (7,8 millones y una bajada del 0,6%) y Andalucía (7,3 millones, un 7,9% más). Sin embargo, en cuanto a gasto, Canarias se sitúa por delante de Cataluña, con el 18,6% y el 18,5% del total, respectivamente.
Destaca especialmente la Comunidad de Madrid, que adelanta a Andalucía y se posiciona tercera, con el 15,7% del total del gasto, a pesar de ser la sexta comunidad en llegadas de turistas. Madrid es precisamente la comunidad que más crece en llegadas, con un ritmo del 9,4%, aunque apenas acumula 5 millones de visitantes, casi la mitad que los 9,5 millones que llegaron a Cataluña.
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