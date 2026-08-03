Transición industrial
Roca dejará de producir váteres en su fábrica de Gavà para hacer cuartos de baño enteros
La corporación repiensa toda su estrategia en España, dejará de fabricar porcelana sanitaria en su histórica factoría y se especializará en cuartos de baño prefabricados. Los sindicatos aguardan un posible plan de prejubilaciones a medio plazo
Roca Sanitarios cambiará el horno de gas de su fábrica en Gavá por uno eléctrico en 2025
El grupo empresarial Roca Sanitarios dejará de producir porcelana sanitaria –váteres, lavamanos o bidés- en su histórica fábrica de Gavà-Viladecans para pasar a hacer cuartos de baño enteros. La corporación se ha visto obligada a repensar su estrategia de transformación industrial en España por el auge de los productos de construcción industrializada, así como por problemas con la infraestructura eléctrica, en el caso de su centro de Burgos.
La corporación catalana presentó hace dos años en Austria su primer horno industrial eléctrico, en lo que fue una declaración de intenciones para cambiar su maquinaria de gas por fórmulas más sostenibles. El plan inicial era replicar ese recambio en todos sus principales mercados, España incluida. No obstante, esa transición ecológica no tendrá lugar ya que la corporación afirma tener problemas para poder garantizarse el suministro eléctrico suficiente para alimentar sus hornos en su planta ubicada en Gala (Burgos).
En su histórica factoría de Gavà tampoco habrá recambio, pese a que sí estaba previsto en un primer momento. Según insisten desde la dirección, ese giro de 180 grados para especializar la planta hacia construcción industrializada de cuartos de baño completos está “al margen de toda consideración sobre la infraestructura eléctrica”. En Catalunya, las asociaciones económicas y empresariales llevan tiempo reclamando invertir más en los suministros para evitar perder inversiones, ya sea por empresas que se instalan como de otras que amplían actividad.
Modelo 'pod'
A medio plazo, Roca dejará de producir sanitarios en su histórica factoría y se especializará en lo que técnicamente se conoce como ‘pod’, que es un cuarto de baño entero prefabricado (pod es una palabra inglesa que significa ‘cápsula’ o ‘compartimento’).
Esa transformación de los procesos productivos implicará una reorganización del personal y desde los sindicatos intuyen que ello puede pasar, a medio plazo, por un plan de prejubilaciones. Si la dirección acaba activando esa vía, sería el segundo proceso de salidas que activa Roca Sanitarios. La primera vez fue en 2023 cuando acordó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 168 trabajadores y que contempló prejubilaciones a partir de los 53 años.
Fuentes consultadas del comité de empresa explican que, hasta la fecha, la compañía no les ha trasladado una propuesta formal, ya que las obras de ampliación de la factoría todavía están en una fase inicial y, por el momento, siguen forjando sanitarios. Cuando los terrenos estén disponibles, no se oponen a esas prejubilaciones, pero también tienen claro que su línea roja es que incorpore nuevo personal joven que compense numéricamente las salidas y que habilite un plan de formación y recualificación interno para poder reciclar al máximo posible de trabajadores hacia los nuevos procesos industriales previstos para la factoría de Gavà-Viladecans. Actualmente, según esas mismas fuentes, entre planta y oficinas están empleadas unas 480 personas en dicho centro.
Roca Sanitarios está invirtiendo para reconvertir sus terrenos del Baix Llobregat en un distrito económico. La multinacional de origen catalán anunció que destinará al proyecto ‘Roca City’ unos 250 millones de euros y las obras se alargarán hasta, al menos, 2028. Desde allí se gobernará un grupo empresarial que emplea a unos 21.000 trabajadores en 79 fábricas repartidas por distintos continentes. En algunas de estas los sanitarios son o serán fabricados con hornos eléctricos.
Según explican fuentes de la compañía, en su planta de Laufen (Suiza) instalarán un horno eléctrico a finales de 2026. En Anadia (Portugal), harán lo propio a principios de 2027. Pero esos hornos no llegarán a España. En Burgos, porque la potencia necesaria “por ahora, no está disponible”. En Gavà, fuentes de la compañía insisten en que “se decidió el cambio de estrategia al margen de toda consideración sobre la infraestructura eléctrica” y que apostar por un nuevo centro de industrialización del cuarto de baño “será clave para liderar la transformación del sector de la construcción en España”.
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