Las empresas españolas consideran que la creciente carga regulatoria, la dificultad para encontrar talento y las trabas administrativas son los principales frenos a su competitividad. Así lo refleja el Pulso Empresarial de la Competitividad 2026, elaborado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y la consultora beBartlet, que concluye que el incremento de las obligaciones burocráticas al aumentar de tamaño está condicionando las decisiones de inversión de parte del tejido empresarial.

El estudio señala que el 81,8% de las compañías experimenta un aumento significativo de la carga administrativa al superar determinados umbrales de tamaño, debido a nuevas exigencias de auditoría, controles laborales o requisitos de información. Como consecuencia, el 24,2% reconoce haber modificado de forma relevante sus planes de inversión e incluso haber trasladado proyectos fuera de España para evitar estos obstáculos.

La encuesta se ha realizado entre empresas consolidadas, con una antigüedad media de 79 años, presencia internacional en casi tres de cada cuatro casos y financiadas principalmente mediante recursos propios y crédito bancario. Según los autores del informe, estos datos evidencian que las dificultades afectan también a compañías de gran solidez y no únicamente a empresas emergentes.

Entre los factores que más limitan el crecimiento, las empresas sitúan la regulación laboral y la fiscalidad por encima de otros aspectos como los permisos y licencias o la coordinación entre administraciones.

Duplicidades

El informe también pone el foco en la complejidad administrativa. Solo el 15,2% de las empresas considera que la comunicación de la Administración es clara, mientras que el 51,6% denuncia duplicidades en los requerimientos de información entre los distintos niveles de la Administración. A ello se suman las diferencias normativas entre comunidades autónomas en ámbitos como las autorizaciones medioambientales e industriales, además de las obligaciones derivadas de regulaciones europeas en materia de sostenibilidad o protección de datos.

Otro de los grandes retos identificados es la escasez de talento. El 93,9% de las empresas asegura tener dificultades para incorporar profesionales, especialmente perfiles técnicos, digitales y oficios especializados. Esta situación contrasta con el elevado grado de implantación de la inteligencia artificial en el tejido empresarial: dos de cada tres compañías ya utilizan esta tecnología, principalmente para automatizar procesos, desarrollar acciones de marketing o mejorar la atención al cliente, mientras que otro 30,3% se encuentra en fase de pruebas.

Precisamente, el 58,1% de las empresas considera que la falta de profesionales cualificados es el principal obstáculo para acelerar su transformación digital, por delante del coste económico o de la incertidumbre regulatoria.

Simplificar y flexibilizar

Ante este escenario, las compañías reclaman medidas orientadas a simplificar el entorno regulatorio. El 38,1% sitúa como prioridad la modernización de las plataformas digitales de la Administración y un 28,6% apuesta por una mayor flexibilidad del mercado laboral. El estudio concluye que mejorar la competitividad pasa por reducir la burocracia, armonizar la normativa entre administraciones y avanzar hacia un modelo en el que las empresas no tengan que aportar la misma información de forma repetida ante distintos organismos.

Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, pone en el foco en el aumento de carga administrativa por parte de las instituciones europeas. "Aunque siempre ha existido, en los últimos años se han ido aplicando capas para acumular más burocracia y más complconllevapara las empresas con lleva una mayor responsabilidad", señala en conversación con este medio.

A pesar de ello, señala que hay cada vez está habiendo más consenso entra las instituciones españolas como el Gobierno central, comunidades y ayuntamientos en reducir la burocracia porque eso va a facilitar a que exista una mayor competitividad entre las empresas.