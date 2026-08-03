Incendios en España
No pierdas la propiedad de tu vivienda: El Plan Notarial de Emergencias garantiza la recuperación de escrituras destruidas por incendios
La pérdida de la escritura de una vivienda o inmueble no implica la pérdida de la propiedad, según la notaria María Cristina Clemente Buendía
Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò
Para todos aquellos que se han visto afectados por los incendios en el territorio español durante las últimas semanas, es importante aclarar que se ha puesto en marcha el Plan Notarial de Emergencias.
Un plan de apoyo notarial a los afectados
Este conjunto de medidas de urgencia ofrecerá ayuda notarial a las personas afectadas por los incendios, que necesiten apoyo con los trámites legales derivados. De este modo, se pretende facilitar diferentes mecanismos legales:
- Asesoramiento notarial gratuito para los damnificados
- Apoyo para localizar y recuperar la documentación destruida, es decir, escrituras de casas, fincas, negocios, etc
- Actas notariales para acreditar de titularidad de los bienes y derechos afectados
- Actas urgentes de protocolización de fotografías de los daños sufridos, que deberán ser enviadas de forma telemática a través de la sede electrónica del Portal Notarial
Ahora bien, en vista de los daños materiales generados por los incendios y la posible destrucción de documentos oficiales, siempre pueden surgir algunas dudas.
Qué ocurre si la escritura de la vivienda queda destruida
Uno puede llegar a preguntarse: ¿qué pasa si se pierde la escritura de una vivienda o inmueble?, ¿podemos perder el derecho a la propiedad?
Pues según la notaria María Cristina Clemente Buendía, la situación no sería tan decisiva como parece. En este caso, muchas personas evacuadas a causa de los incendios suelen tomar sus bienes personales y algunos documentos importantes, como puede ser la escritura de la vivienda.
La razón de ello suele ser el miedo a perder la documentación de nuestro hogar, uno de los papeles más importantes para los propietarios. Sin embargo, algo que no muchos saben es que si el documento físico se destruye, no se pierde la propiedad del inmueble.
"Perder la escritura pública no supone perder la propiedad de nuestros bienes", aclara la notaria Buendía. "Siempre vais a tener derecho a solicitar un duplicado", asegura la experta.
En este sentido, los notarios poseen un 'deber de custodia', por lo que están obligados a conversar una copia de los documentos originales que hayan firmado con sus clientes.
Por ello, en caso de que necesitar dicho documento, como podría ser a causa del incendio del inmueble, no tendrían ningún inconveniente para recuperar la escritura, y no se perdería la titularidad.
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