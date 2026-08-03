Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: "Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros"

A día de hoy, son pocas las personas que deciden emprender y abrir su propio negocio. Pero si hablamos de la hostelería o restauración, prosperar en el ámbito empresarial puede ser aún más complicado.

Esta es la historia de Lorena, propietaria de 'Bristol Koffee', una cafetería ubicada en la localidad barcelonesa de Viladecans. El creador de contenido Eric Ponce se traslada a la ciudad con el objetivo de entrevistarse con la empresaria cafetera.

"Pensé, 'en algún momento abriré mi propia cafetería y será en mi pueblo, porque al final en Viladecans somos los primeros que utilizamos café especialidad'", recuerda Lorena.

El inicio de la cafetería y sus primeros desafíos

Aun así, no es oro todo lo que reluce a la hora de montar tu propio negocio. En este caso, Lorena señala algunos desafíos que surgen en su camino cuando decide abrir la cafetería.

Uno de los primeros problemas fue la inestabilidad, puesto que muchos de sus conocidos, dueños de otros establecimientos, comenzaban a cerrar sus negocios.

Sin embargo, decidió no echarse atrás, ya que "apostaba muy fuerte por lo que hago, entonces no me podía comparar ni con los números, ni con el producto, ni con el público".

"¿Se puede vivir sólo de cafés?", le pregunta sin tapujos el entrevistador. "Imposible. Yo, por ejemplo, uso el café como reclamo para luego hacer un poco más de gasto”, admite la empresaria, por lo que ofrece un producto artesano y de buena calidad, generando una clientela fija.

Lorena señala la importancia de ofrecer un producto artesanal y de calidad / Agencias

Costes del negocio y la dificultad de conseguir un margen de beneficio

Por otro lado, un punto clave que menciona es el personal. Para ella, lo que más trabajo supone es todo el gasto y esfuerzo que requiere una formación adecuada para los empleados de la cafetería durante meses.

En lo que se refiere a cifras, entre alquiler, salarios y cotizaciones de empleados, los gastos fijos ascienden hasta los 7.700 euros al mes. A ello se suman los gastos variables, con productos como el café (1.500 euros/mes), leche (300 euros/mes), así como refrescos o distintos ingredientes.

A nivel general, el coste total puede situarse entre los 9.000 y 10.000 euros mensuales, lo que reduce de forma significativa el margen de beneficio.

Asimismo, Lorena asegura que el establecimiento necesita unos ingresos diarios de 470 euros diarios para poder cubrir todos los gastos, ya que una cifra inferior podría complicar la rentabilidad del negocio.

Sin embargo, pesa a las dificultades que supone abrir un negocio, así como las dudas que puedan surgir, algunas veces se obtienen resultados que merecen la pena.

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Lorena comenta que ahora mismo son tres personas en la cafetería. Después de un año y medio, asegura que ha conseguido establecer un equipo de trabajo sólido y estable en el que puede confiar. “Estoy contenta con el equipo que tengo ahora y creo que vamos por el buen camino”, concluye la empresaria.