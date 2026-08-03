El Ibex 35 se queda a las puertas de romper la barrera de los 20.000 puntos tras un subir 1,01%

El Ibex 35 se asoma ya a romper la barrera de los 20.000 puntos, tras una subida de un 1,01%. Impulsado por la fuerte bajada del petróleo, del 4,5%, el índice español está así muy cerca de batir su récord. El optimismo en los mercados viene inundado por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que señalaba que paralizaba los ataques contra Irán con la condición de que lleguen a un acuerdo con los Estados Árabes.

El parqué español, a unos 18 puntos de conseguir esos emblemáticos 20.000 puntos (cerró en 19.982,6 hace que el Ibex 35, sigue con su tendencia alcista y sube más del 15% en lo que llevamos de año. Al igual que en las últimas sesiones, la evolución del mercado ha vuelto a estar marcada por el comportamiento del petróleo. En esta ocasión, el barril de Brent, la referencia en Europa, ha dado un respiro al descender por debajo de los 84 dólares, impulsado por las expectativas de que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones, lo que podría favorecer la normalización del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

"Un paso importante, ante la preocupación de los países del Golfo que temen que la reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán desencadene una intensa ronda de combates y que un recrudecimiento de la guerra lleve a los hutíes, aliados de Irán", han explicado los analistas de Renta 4.

AcerlorMittal y Acerinox también han empujado al selectivo madrileño con repuntes de más del 3% y 2% respectivamente. Indra se ha querido sumar a la buena jornada y ha subido un 3%. El mercado mantiene una visión muy positiva sobre el sector tras las sólidas previsiones que ambas compañías han presentado para el tercer trimestre.

Por otro lado, el farolillo rojo de la jornada ha sido protagonizado por Acciona, que se ha dejado un 3,1% en el parqué. Por su parte, Solaria ha conseguido salvar los muebles. Pese a que todo apuntaba a que la cáida iba a ser más pronunciada, finalmente se ha dejado un 2%.

Pese a marcar un nuevo máximo, la primera sesión bursátil de la semana y del mes ha dejado un comportamiento dispar entre los valores del Ibex 35. En el sector financiero, Santander (+2%), BBVA (+1,98%) y Unicaja (+1,44%) han liderado las ganancias, mientras que CaixaBank (-0,28%) y Bankinter (-0,22%) han cerrado la jornada en negativo.

También ha cerrado la sesión al alza Inditex, la segunda compañía con mayor capitalización del Ibex 35, solo por detrás de Santander. El gigante textil se ha revalorizado un 2,34% este lunes, elevando su valor en bolsa hasta los 180.000 millones de euros, aún por debajo de los 184.500 millones que alcanza la entidad presidida por Ana Botín.

"Las subidas han sido importantes en otros electivos europeos como el CAC francés o el DAX alemán, donde los repuntes han rondado el 1,5%. Uno de los valores que ha destacado ha sido Renault, beneficiado por unos muy buenos datos de matriculaciones en Francia en el mes de julio", señala Javier Cabrera, analista de XTB.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,591%, desde el 3,652% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha alcanzado los 43,8 puntos básicos.

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Respecto a la divisas, el euro se depreciaba un 0,16% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1510 dólares por cada euro.