Una huelga indefinida en el 'handling' del aeropuerto de Barcelona-El Prat amenaza las vacaciones de dos millones de pasajeros a partir de este martes

La sección sindical de CGT en Groundforce, sociedad del grupo Globalia que presta servicios de tierra ('handling') en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha convocado una huelga indefinida a partir del martes 4 de agosto a las 00:00 horas. La huelga, ya registrada, afectará al personal de asistencia en tierra, facturación y embarque de pasajeros y coordinación de vuelos del aeropuerto, formado por 1.179 trabajadores, ha informado este jueves en un comunicado el sindicato, que cuenta con mayoría en el comité de empresa de la compañía, integrado por 27 delegados. La decisión, según este sindicato, responde a la inacción de la dirección ante el "grave deterioro" de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral en la base.

"Es la última herramienta que tenemos, la empresa no ve más que números y nosotros no vemos más que enfermedades, son sobre todo sobrecargas en rampa y en equipajes, así como en pasajeros. Hay poca gente y cada vez menos experimentada y hay un deterioro general de condiciones de seguridad y prevención, y de la conciliación", explican a EFE fuentes del sindicato. En marzo, CCOO, UGT y USO convocaron una huelga indefinida en la misma compañía, que presta servicio de asistencia en tierra en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao. EFE ha intentado contactar con Groundforce sin éxito.

11.600 vuelos afectados

Groundforce obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023, para los doce aeropuertos de mayor volumen de carga en los que opera la compañía en España. Actualmente, Groundforce atiene a aerolíneas internacionales y nacionales que operan en ambas terminales del aeropuerto barcelonés, como Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, ElAl, Etihad Airways, SAS, Air Arabia, Turkish Airlines, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Croatia Airlines, United Airlines, Finnair, Asiana Airlines, Saudia Airlines, Air China, Air Transat o Luxair.

Está previsto que, desde el inicio de la huelga el 4 de agosto de 2026 y hasta el mes de septiembre, las compañías atendidas por Groundforce en Barcelona programen unos 11.600 vuelos, ofertándose cerca de 2,4 millones de asientos. Según el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible,, atendiendo a los factores de ocupación previstos para estos meses, se podrían ver afectados cerca de dos millones de pasajeros.

Servicios mínimos

Según la resolución del ministerio, para la operativa comercial ha fijado unos servicios mínimos del 80% en agosto y del 77% en septiembre para las conexiones del aeropuerto de Barcelona con territorios no peninsulares o bajo obligación de servicio público. En el caso de las rutas internacionales y los vuelos peninsulares cuya alternativa de transporte público supere las cinco horas, los servicios mínimos serán del 58% en agosto y del 57% en septiembre. Por su parte, las rutas peninsulares con una alternativa de transporte inferior a cinco horas tendrán garantizada una operativa del 35% en agosto y del 36% en septiembre.

CGT denuncia que la empresa gestiona la operativa "sobre mínimos", con cargas de trabajo "insostenibles" y una alta rotación de personal que, según la organización, genera niveles extremos de fatiga física, estrés y riesgo de accidentes. "A ello se suman problemas organizativos como la acumulación de tareas simultáneas, el uso abusivo de horas extraordinarias, la falta de descansos y la ausencia de períodos adecuados de formación para las nuevas incorporaciones", ha informado el sindicato.

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CGT ha lamentado los inconvenientes que esta movilización pueda generar en el tráfico aéreo y a los usuarios del aeropuerto, pero señala que la seguridad y salud en el trabajo son algo imprescindible y que la convocatoria llega "tras múltiples intentos de diálogo sin respuesta satisfactoria por parte de la dirección".