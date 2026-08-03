La fiscalía archiva la denuncia contra las obras del Agroparc de Ametller Origen

El proyecto ha sido objeto de debate desde el principio. Fue en 2021 cuando Ametller Origen presentó el Agroparc del Penedès, concebido para concentrar en un mismo recinto de 258 hectáreas la producción agrícola, la transformación alimentaria, la logística y la generación de energías renovables. Todo ello, con la pretensión de convertirse en un referente europeo de la agricultura regenerativa y la economía circular.

Sin embargo, su desarrollo ha estado marcado por la oposición de entidades ecologistas y vecinales, que han cuestionado su impacto sobre el territorio y, especialmente, sobre el hábitat del águila perdicera, una especie protegidas, tal y como denunciaron el verano pasado la las plataformas Stop Agroparc y Col·lectiu Ecologista Bosc Verd.

Ahora, parece que estas protestas pasarán a un segundo plano, después de que la Fiscalía de Medio Ambiente haya archivado este lunes la denuncia presentada contra las obras al concluir que no existen indicios de delito ambiental. Una decisión se suma al aval otorgado hace un año por un juzgado de Barcelona, que concluyó que las medidas previstas por la compañía garantizaban la preservación de la pareja de águilas presente en la zona, así como al reconocimiento de la Generalitat, que declaró el Agroparc proyecto estratégico por su "singularidad e innovación" dentro del ecosistema alimentario catalán.

Imagen virtual del Agroparc que Ametller Origen construye entre Gelida y Sant Llorenç d'Hortons / Ametller Origen

Desde Ametller Origen han valorado "positivamente" la decisión, al considerar que confirma que las obras "se están desarrollando de acuerdo con la normativa, las autorizaciones administrativas y las resoluciones judiciales". En un comunicado, la compañía ha reiterado su compromiso de seguir impulsando el Agroparc "con el máximo rigor ambiental y jurídico", además de mantener la colaboración con las administraciones para garantizar la protección del entorno y la biodiversidad.

Una inversión de 180 millones de euros

El Agroparc es uno de los principales proyectos industriales de Ametller Origen y contempla una inversión de 180 millones de euros para desarrollar un complejo agroalimentario de 258 hectáreas entre Gelida y Sant Llorenç d'Hortons.

La iniciativa integrará en un único espacio la producción agrícola, la transformación alimentaria, la logística y la generación de energía renovable, con el objetivo de impulsar un modelo basado en la agricultura regenerativa y las emisiones netas cero. De hecho, la compañía ha asegurado que su objetivo es "convertirse en la primera cadena de tiendas de alimentación de Europa con más de 500 millones de euros de facturación con un modelo regenerativo de cero emisiones netas e impulsar la transición climática del sector".

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Una vez completado, el complejo prevé generar más de 3.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos. A su vez, la compañía también prevé que generará una actividad productiva valorada en más de 300 millones de euros a partir del año 2027, lo que equivale al 10% del PIB del Alt Penedès.