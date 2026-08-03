El euríbor vuelve a golpear a miles de hipotecados y podrían pagar hasta 712 euros más al año

La subida del euríbor vuelve a traducirse en un mayor esfuerzo para los hogares con hipoteca variable. El índice de referencia al que están vinculados la mayoría de estos préstamos cerró julio en el 2,855%, su nivel más elevado desde septiembre de 2024, según el dato que oficializa este lunes el Banco de España. Aunque el mercado ya conocía este cierre al haber finalizado el mes, la confirmación del supervisor consolida un nuevo repunte que encarece las revisiones hipotecarias y alimenta la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés en la eurozona.

Por ejemplo, si tenemeos una hipoteca media de 100.000 euros, pasariamos a pagar una cuota de 473,91 euros teniendo en cuenta el euribor medio de este mes y para una hipoteca de 100.000 euros a plazo de 30 años y tipo de interés Euribor + 1 (el euríbor medio más un diferencial de un punto).

Para quienes tengan pendiente una revisión anual, el impacto sobre el bolsillo vuelve a ser significativo. Los cálculos realizados por la comparadora Roams estiman que una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, pasará de una cuota aproximada de 717 euros a cerca de 777 euros mensuales, lo que supone un incremento de 59 euros al mes o alrededor de 712 euros más al año. En las revisiones semestrales, el sobrecoste ronda los 285 euros.

Las hipotecas vuelven a encarecerse

El avance del euríbor refleja el cambio de expectativas de los mercados sobre la política monetaria europea. Aunque el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos de interés en su última reunión, los inversores descuentan que la inflación y la evolución de la economía podrían mantener el precio del dinero en niveles elevados durante más tiempo del previsto.

“El 3% ya no es una hipótesis lejana, sino una referencia inminente”, sostiene Pablo Vega, experto financiero de Roams, quien considera que el mercado ya está incorporando la posibilidad de un nuevo endurecimiento monetario si persisten las presiones inflacionistas. En su opinión, el euríbor podría moverse incluso hacia la franja del 3,15%-3,25% antes de finalizar el año si el contexto económico no mejora.

El mercado anticipa los tipos

Más allá de las decisiones oficiales del BCE, los expertos recuerdan que las entidades financieras suelen ajustar sus ofertas hipotecarias en función de las expectativas del mercado. “Los bancos no necesitan esperar a que el BCE suba los tipos para modificar el precio de sus hipotecas”, explica Vega, ya que el coste de financiación y los mercados de derivados incorporan con antelación la evolución prevista de los tipos de interés.

Mientras tanto, el mercado hipotecario mantiene su preferencia por los préstamos a tipo fijo. Según los últimos datos del INE, el 60,9% de las hipotecas constituidas en mayo se firmaron bajo esta modalidad, frente al 39,1% de tipo variable, una distribución que refleja la búsqueda de estabilidad por parte de los compradores de vivienda.

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Con un mercado inmobiliario que sigue mostrando fortaleza y precios al alza, y una política monetaria condicionada por la evolución de la inflación, el comportamiento del euríbor continuará siendo uno de los principales indicadores para las familias que financian la compra de una vivienda. La atención del mercado se centra ahora en los próximos movimientos del BCE y en si la moderación de los precios permitirá aliviar la presión sobre las hipotecas durante los próximos meses.