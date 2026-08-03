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Los empresarios piden ayudas por el impacto que la crisis de Ceuta tendrá sobre el empleo y la inversión

La patronal ha defendido que la protección de las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea resulta clave para preservar el mercado único europeo

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi. / Alberto Ortega - Europa Press

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Guillermo Calvo

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CEOE, Cepyme y ATA han expresado este lunes su respaldo y solidaridad con los ciudadanos, empresas, autónomos, trabajadores e instituciones de Ceuta tras los "graves acontecimientos" vividos en los últimos días en la ciudad autónoma. Las organizaciones empresariales han reclamado además que se refuercen las medidas de seguridad para restablecer la normalidad y garantizar el desarrollo de la actividad económica.

En un comunicado conjunto, las tres patronales han recordado que Ceuta es "una ciudad española y europea" y han señalado que asegurar la protección de los ciudadanos, la convivencia y el normal funcionamiento de la economía constituye "una responsabilidad esencial de cualquier Estado democrático".

Asimismo, han reafirmado su compromiso con el Estado de derecho, la Constitución, la legalidad, la seguridad, la convivencia, la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el respeto a la dignidad de las personas.

Las organizaciones han indicado que, desde el comienzo de la crisis, mantienen un contacto constante con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con el objetivo de coordinar la respuesta y atender las necesidades de empresarios y trabajadores.

También han puesto en valor la actuación de los empresarios ceutíes por mantener el abastecimiento de bienes y servicios pese a la situación, al tiempo que han reconocido el trabajo desempeñado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia y el conjunto de empleados públicos.

Por otra parte, CEOE, Cepyme y ATA han lamentado las víctimas mortales registradas en los últimos días y han advertido de que "no puede haber inversión sin confianza, ni empleo sin seguridad, ni crecimiento sin certidumbre".

En este sentido, han defendido que la protección de las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea resulta clave para preservar el mercado único europeo. Además, han anunciado que CEOE trasladará esta posición a las organizaciones empresariales integradas en BusinessEurope con el fin de impulsar una respuesta conjunta que fortalezca la seguridad, la competitividad y la integridad de las fronteras exteriores de la UE.

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Finalmente, las tres organizaciones han reiterado su apoyo a Ceuta y han apelado a la unidad, la firmeza y la responsabilidad institucional para recuperar la confianza, reforzar la seguridad de los ciudadanos y favorecer la vuelta a la normalidad de la actividad económica y social.

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