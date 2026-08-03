Catalunya supera los 3.450 euros por metro cuadrado y Barcelona ya roza los 425.000 euros por vivienda, según Fotocasa

Catalunya continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del país. El precio medio de la vivienda de segunda mano alcanzó en julio los 3.450 euros por metro cuadrado, un 11% más que hace un año, lo que sitúa a la comunidad como la cuarta más cara de España, solo por detrás de Madrid, Baleares y el País Vasco, según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

El incremento también se deja notar en la capital catalana. De acuerdo con el propio portal inmobiliario, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en Barcelona se oferta ya por una media de 424.280 euros, frente a los 412.086 euros registrados en julio del año pasado. En términos absolutos, supone un encarecimiento de 12.194 euros en apenas doce meses.

El comportamiento del mercado catalán se produce en un contexto de fuerte presión sobre el conjunto del mercado residencial español. Fotocasa calcula que el precio medio de la vivienda usada en España ha aumentado un 16,2% interanual, hasta situarse en 3.154 euros por metro cuadrado, lo que eleva por primera vez el precio medio de una vivienda estándar por encima de los 250.000 euros.

Barcelona sigue entre las más caras

Dentro de Catalunya, la provincia de Barcelona mantiene su posición entre las más caras del país, con un precio medio de 3.738 euros por metro cuadrado, mientras que la ciudad de Barcelona alcanza los 5.304 euros por metro cuadrado, convirtiéndose en la tercera capital de provincia más cara de España, únicamente por detrás de San Sebastián y Madrid.

El comportamiento tampoco es homogéneo entre los distritos de la capital catalana. Gràcia encabeza las mayores subidas interanuales, con un incremento del 11,6%, seguida de Nou Barris (+11,5%) y Sarrià-Sant Gervasi (+7,8%), mientras que Ciutat Vella es el único distrito que registra un descenso respecto al año anterior. Pese a ello, Sarrià-Sant Gervasi continúa siendo el distrito más caro de Barcelona, con 7.617 euros por metro cuadrado, por delante del Eixample y Les Corts.

La presión sobre los precios también se refleja en algunos municipios del área metropolitana y de la provincia. Entre los mayores incrementos interanuales destacan Cubelles, donde el precio se dispara un 51,2%, e Igualada, con una subida del 44,1%. En el extremo contrario aparecen municipios como Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda o Mollet del Vallès, que registran ligeros descensos respecto al verano de 2025.

Oferta insuficiente

La evolución observada por Fotocasa coincide con el escenario que dibujan las estadísticas oficiales. El Índice de Precios de Vivienda publicado por Idescat, a partir de datos del INE, también refleja que Catalunya mantiene una tendencia alcista en el valor de la vivienda, impulsada por una demanda que continúa siendo elevada frente a una oferta limitada.

Para María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, el mercado comienza a acercarse a un punto de inflexión. Aunque considera que el elevado esfuerzo económico que deben asumir las familias podría favorecer una moderación de la actividad en los próximos meses, advierte de que mientras no aumente la oferta disponible será difícil que los precios dejen de crecer. A su juicio, el principal desafío sigue siendo que el precio de la vivienda avanza a un ritmo muy superior a la capacidad de ahorro de los hogares, una circunstancia que complica especialmente el acceso a la compra para los nuevos compradores.

El alquiler también sube

Según el último informe de precios publicado por el portal inmobliario Idealista, el mes de julio se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 6,8% y se establece en 15,3 euros por metro cuadrado.

En el último trimestre el precio sube un 2,7% y un 0,8% con respecto a junio. Y aunque hay zonas donde las rentas bajan, como en San Sebastián (-1,8%) y Vitoria-Gasteiz (-1,5%), la región catalana vuelve a ser destacada negativamente en tema de vivienda, con Girona liderando las subidas del alquiler provinciales (19,5%).

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En Catalunya, donde el precio medio ya supera ampliamente la media nacional y Barcelona continúa figurando entre las ciudades más caras del país, esa combinación de escasez de vivienda disponible, elevada demanda y dificultades de acceso mantiene al mercado residencial como uno de los principales retos económicos y sociales de la comunidad.